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БПЛА атаковали НПЗ в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Кирилл Шестаков
31 мая 2024 г.

Беспилотники атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, есть пострадавшие сотрудники, сообщил губернатор.

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Украинский беспилотник
Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на пятницу, 31 мая, сообщил об отражении "массированной атаки беспилотников" в Новороссийске и Темрюкском районе российского региона. По его словам, все беспилотники были "подавлены силами ПВО".

При этом воздушный удар по нефтебазе в Темрюкском районе вызвал сильный пожар, которому присвоена "высокая категория сложности", сообщил губернатор. По его словам, в результате атаки пострадали сотрудники нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.  Повреждена инфраструктура нефтебазы, "горят 3 цистерны с нефтепродуктами", - добавил он.

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что атакованная нефтебаза находится в порту "Кавказ" в Керченском проливе.

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