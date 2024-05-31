БПЛА атаковали НПЗ в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на пятницу, 31 мая, сообщил об отражении "массированной атаки беспилотников" в Новороссийске и Темрюкском районе российского региона. По его словам, все беспилотники были "подавлены силами ПВО".

При этом воздушный удар по нефтебазе в Темрюкском районе вызвал сильный пожар, которому присвоена "высокая категория сложности", сообщил губернатор. По его словам, в результате атаки пострадали сотрудники нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Повреждена инфраструктура нефтебазы, "горят 3 цистерны с нефтепродуктами", - добавил он.

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что атакованная нефтебаза находится в порту "Кавказ" в Керченском проливе.