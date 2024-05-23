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В Татарстане остановили работу аэропортов из-за угрозы БПЛА

Кирилл Шестаков
23 мая 2024 г.

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска была приостановлена более двух часов из-за угрозы атак БПЛА. В городах проводилась эвакуация сотрудников произведственных предприятий.

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Украинский БПЛА в небе
Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) в четверг, 23 мая, приостановило работу аэропортов Казани и Нижнекамска "для обеспечения безопасности воздушных судов". Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Временные ограничения действовали более двух часов, сейчас они сняты.

Министерство обороны РФ впоследствии заявило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Татарстана. Между тем российские Telegram-каналы сообщили о двух беспилотниках - в Казани и Нижнекамске. Второй беспилотник улетел, пишет канал "Нижнекамск.Жесть".

Эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы БПЛА

Из-за угрозы атаки БПЛА были эвакуированы сотрудники ряда производственных предприятий в Казани и Нижнекамске, в частности ЭП-600 "Нижнекамскнефтехима", "Нижнекамскуглерода", "Нижнекамскшины", нижнекамской ТЭЦ, нефтеперерабатывающих заводов "Танеко" и Таиф-НК, а также казанского предприятия "Оргсинтез". Над некоторыми из них звучала воздушная тревога, сообщали местные Telegram-каналы. 

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