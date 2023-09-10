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В регионах РФ и в оккупированных областях завершились выборы

Илья Коваль
11 сентября 2023 г.

На выборах глав регионов РФ в большинстве случаев побеждают действующие губернаторы с 70-80 процентами голосов, на "выборах" на оккупированных территориях Украины у "Единой России" - от 74 до 83 процентов.

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Вооруженный мужчина на "избирательном участке" в самопровозглашенной "ДНР", 10 сентября 2023 года
На "избирательном участке" в самопровозглашенной "ДНР", 10 сентября 2023 годаФото: AP/dpa/picture alliance

В России завершилось голосование на региональных выборах. Согласно предварительным результатам на поздний вечер воскресенья, 10 сентября, в большинстве случаев на выборах глав регионов побеждают действующие губернаторы или временно исполняющие обязанности губернаторов, набирая больше 70-80 процентов голосов.

Такие результаты после подсчета части бюллетеней фиксируются, в частности, в Московской, Самарской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Воронежской, Кемеровской, Омской, Магаданской областях, Приморском и Красноярском крае, Чукотском автономном округе и Якутии.

В Москве по итогам электронного голосования побеждает Сергей Собянин, получивший больше 77,05 процента. Подсчет бюллетеней с участков продолжается, но замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев уже поздравил действующего градоначальника с победой на выборах. Общая явка в столице России составила 42,5 процента.

Нарушения на выборах в России

Голосование на выборах губернатора Приморского края в Находке могло быть полностью сфальсифицировано, считает экс-сопредседатель движения "Голос" Роман Удот. Он проанализировал статистику по явке и выяснил, что она на всех участках города в одинаковое время достигала одних и тех же показателей. По оценке эксперта, это означает, что официальная явка не имеет отношения к реальному числу проголосовавших.

В Геленджике двум независимым наблюдателям выдали повестки в военкомат на избирательных участках. В Москве сообщили об аннулировании бюллетеней на участке №1246 за 8 сентября после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов опубликовал видео, на котором меняют бюллетени с этого участка в сейф-пакетах. Аналогичные обвинения озвучили представители КПРФ в Шуе Ивановской области. В Алтайском крае на одном из участков члены комиссии за два часа до завершения голосования подготовили акты о числе бюллетеней в сейф-пакетах, сообщает "Голос".

"Выборы" на оккупированных территориях - за "Единой Россией"

На оккупированных территориях Украины также прошли российские "выборы". В Евросоюзе их назвали "очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины". МИД Германии заявил, что это "имитация выборов". А госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон никогда не признает претензии России на любую суверенную территорию Украины, а в отношении тех, кто поддержит такое "нелигитимное голосование", будут введены санкции. "Кремль надеется, что эти заранее предопределенные, сфабрикованные результаты укрепят противозаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более чем пропагандистское мероприятие", - подчеркнул он.

На оккупированных территориях Херсонской области местный "избирком" объявил о победе "Единой России" (ЕР) с 74,86 процента. На "выборах в Запорожское Заксобрание" ЕР получила 83,01 процента голосов, в самопровозглашенной "ЛНР" у ЕР 74,42 процента, а в самопровозглашенной "ДНР" - 78,03 процента.

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