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Германия и США осудили российские "выборы" в Украине

Ольга Лебедева
8 сентября 2023 г.

"Голосование", к которому принуждает Россия жителей оккупированных ею территорий, является имитацией выборов и пропагандистской акцией, заявил МИД ФРГ.

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"Голосование" в Донецкой области
"Голосование" в Донецкой областиФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Правительство Германии осудило "местные и региональные выборы", проходящие на оккупированных Россией территориях Украины. Россия принуждает к "голосованию" в украинских Донецкой и Луганской областях, в Крыму и некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, но это "не более чем легко заметная пропагандистская акция", заявило в пятницу, 8 сентября, министерство иностранных дел ФРГ.

В заявлении, опубликованном в сети микроблогов X, подчеркивается, что Берлин не признаёт "попытку захвата земель Россией", а продолжающееся "голосование" считает "имитацией выборов". 

Блинкен: США не признают претензии РФ на суверенную территорию Украины

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США никогда не признают претензии России на любую суверенную территорию Украины. Так называемые "выборы" на захваченных территориях Украины РФ проводит спустя год после организации в этих регионах фейковых "референдумов" и через девять лет после аннексии Крыма и Севастополя, напомнил глава Госдепартамента США. Он предупредил, что против тех, кто поддержит такое "голосование", будут введены санкции.

Блинкен назвал "голосование" на оккупированных территориях Украины нелегитимным. По его словам, оно является вопиющим неуважением к Уставу ООН и его принципам, таким как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности. "Кремль надеется, что эти заранее предопределенные, сфабрикованные результаты укрепят противозаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более чем пропагандистское мероприятие", - подчеркнул он.

"Выборы" РФ в украинских областях

В настоящее время в оккупированных областях Украины проходят "выборы в органы власти", организованные российскими властями. Они начались еще в конце августа, за более чем неделю до Единого дня голосования в РФ, который пройдет 10 сентября. Как сообщается, сотрудники "избиркомов" ходят по домам местных жителей, в том числе, в сопровождении российских военных или вооруженных представителей оккупационной полиции.

Власти Украины, как и во время псевдореферендумов в 2022 году, пообещали не наказывать за "голосование" на российских выборах, в особенности если оно проходит в присутствии вооруженных силовиков. Однако работа в "избирательных комиссиях" на местах, выдвижение своей кандидатуры в органы оккупационной власти или исполнение роли "наблюдателя" будет считаться тяжким преступлением.

Россия осенью 2022 года объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Ни тогда, ни сейчас она не контролировала полностью ни один из этих украинских регионов. В ходе продолжающегося уже три месяца контрнаступления ВСУ прорвали основную линию российской обороны и освобождают все новые территории в этих областях.

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