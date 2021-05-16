В пригороде Иерусалима при обрушении трибуны в синагоге пострадали десятки людей

В пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна в синагоге во время молитвы. В результате в воскресенье, 16 мая, пострадали около 60 человек, 10 из них получили серьезные травмы, сообщили спасательные службы. По данным израильских СМИ, погибли два человека. Данная информация пока не подтверждается официальными источниками.

В синагоге во время инцидента находились сотни человек, отмечавшие еврейский праздник Шавуот. По данным полиции, на трибуне находилось слишком большое число людей, и она не выдержала по их тяжестью.

Инцидент не связан с обострением конфликта с палестинцами

Как сообщает AFP со ссылкой на представителя спасательных служб, синагога является недостроенным зданием. ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что происшествие не связано с эскалацией конфликта с палестинцами, произошедшей за последнюю неделю.

Инцидент произошел менее месяца после массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, в результате которой погибли 45 человек, еще более ста получили травмы. Трагедия произошли во время восхождения тысяч паломников, в основном ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, но на праздник собралось в десять раз больше людей. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно, как плотные толпы паломников поют, танцуют и подпрыгивают.

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