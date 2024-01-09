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В Праге задержан россиянин по запросу властей РФ

Сергей Куприков
9 января 2024 г.

Российские власти обвиняют Евгения Герасименко в финансовых махинациях и требуют от Чехии его выдачи.

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Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела
Пражский аэропорт имени Вацлава ГавелаФото: Ondrej Deml/dpa/CTK/picture alliance

Полиция Праги задержала в аэропорту имени Вацлава Гавела гражданина России Евгения Герасименко, на которого власти РФ выдали международный ордер на арест, сообщило во вторник, 9 января, новостное издание Denik N со ссылкой на полицию.

По сведениям издания, задержание было произведено на основании международного ордера на арест. Российские органы власти теперь ожидают выдачи Герасименко на родину в связи с допущенными им финансовыми махинациями. Решение о возможности выдачи Герасименко в РФ рассмотрит городской суд Праги. В настоящее время россиянин находится под арестом.

Россия выдала ордер на арест Герасименко в 2023 году. Источники Denik N, общавшиеся с задержанным, заявили, что возбужденное против него в России дело имеет политический характер с целью вернуть Герасименко в Россию.

Россиянина задержали днем 7 января, когда он летел из Риги через Прагу в Париж. Он собирался просить политическое убежище во Франции, утверждая, что в России его преследуют из-за антивоенной позиции и участия в акциях протеста, пишет Denik N.

По данным Генпрокуратуры РФ, в январе-ноябре 2023 года компетентные органы иностранных государств отказались удовлетворить 101 запрос России об экстрадиции граждан для уголовного преследования или исполнения приговоров. Вместе с тем за этот период из-за рубежа российской стороне выдали 126 человек.

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dennikn.sk

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