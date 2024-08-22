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Близ Крыма после удара ВСУ затонул паром с топливом

Лиза Ламбрехт
22 августа 2024 г.

Паром с 30 цистернами топлива на борту был атакован и затонул в порту "Кавказ". Местные власти сообщили об ударе ВСУ.

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Порт "Кавказ" в Краснодарском крае
Порт "Кавказ" в Краснодарском краеФото: Serguei Fomine/Russian Look/imago

Вооруженные силы Украины атаковали паром "Конро трейдер" с топливными цистернами, пришвартованный в порту "Кавказ" неподалеку от переправы в аннексированный Крым.Как уточнили в четверг, 22 августа, в оперативном штабе Краснодарского края, в результате повреждений паром затонул.

Видео горящего судна, над которым поднимается густой столб черного дыма, ранее опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации канала Shot, в паром попала украинская противокорабельная ракета "Нептун". В Киеве официально пока не комментировали эту информацию.

На пароме было 30 цистерн с топливом

Как сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков, на судне находилось 30 резервуаров с топливом. По словам чиновника, на место происшествия были направлены 12 пожарных расчетов и бригады спасателей. Информация о погибших или пострадавших уточняется.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа, а после открытия там образовалась пробка, сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, сообщается, что было приостановлено движение пассажирского транспорта в бухте Севастополя, а в военных частях города звучала тревога.

 

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