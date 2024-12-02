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В Польше произошла авария на нефтепроводе "Дружба"

Сергей Куприков
2 декабря 2024 г.

Рассматриваются все возможные версии повреждения трубопровода - от технической поломки до диверсии.

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Нефтепровод "Дружба" (снимок из архива)
Нефтепровод "Дружба" (снимок из архива)Фото: BERNADETT SZABO/REUTERS

Польша продолжает поставки нефти в Германию, несмотря на произошедшую накануне утечку топлива из нефтепровода "Дружба", сообщил в понедельник, 2 декабря, национальный трубопроводный оператор PERN. Утечка была обнаружена утром 1 декабря Государственной пожарной службой недалеко от города Пневы на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Перекачка нефти на поврежденной линии была прекращена, поставки продолжаются по второй линии. На месте аварии проводятся ремонтные работы: после подготовки и вытеснения сырья негерметичный участок заменяется новым.

Причины инцидента будут расследованы внутренним комитетом в PERN. В компании заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения трубопровода - от технической поломки до диверсии.

По северной ветке "Дружбы" идет нефть из Казахстана

"Дружба" - крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре нефтепровод разветвляется, южная ветвь идет в Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная - в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций Евросоюза, по южной она не прекращена.

Авария произошла на северной ветке "Дружбы": По ней с февраля 2023 года идет прокачка казахстанской нефти на НПЗ в немецком городе Шведт. Мощность прокачки составляет 2 млн баррелей в сутки.

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