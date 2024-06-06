В Польше преследуют 3 солдат за предупредительные выстрелы

В Польше набирает обороты скандал, связанный с задержанием военной полицией трех военнослужащих, которые в конце марта - начале апреля на границе с Беларусью открыли огонь в сторону мигрантов, не подчинившихся требованиям пограничников. Как пишет в четверг, 6 июня, польское онлайн-издание Rmf.24 со ссылкой на министерство обороны в Варшаве, обвинения касаются создания угрозы для жизни и здоровья людей и превышения полномочий. Фигуранты дела отстранены от службы.

Выстрелы в сторону мигрантов на польской границе

Портал Onet , 5 июня первым сообщивший об инциденте, излагает такую версию произошедшего в материале под названием "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. В армии все кипит".

Солдаты 1-й Варшавской польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко были размещены в районе деревни Дубиче-Черкевне для поддержки пограничной службы. "Их задача - патрулировать границу, чтобы нелегальные мигранты, используемые белорусским режимом как элемент гибридной войны против Польши, не проникли на польскую сторону", - указывает издание.

В день инцидента группа примерно из 50 мигрантов - "молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, большая часть из них с кавказскими чертами лица" - попыталась перебраться через забор на сторону Польши. Чтобы остановить их, польские солдаты сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, в соответствии с законом о применении оружия, но беженцы продолжили движение вперед, говорится в публикации. "Раздаются новые предупредительные выстрелы. Мигранты продолжают пробиваться вперед. Наконец, солдаты в целях самообороны начинают стрелять по земле перед собой", - пишет Onet. Несколько пуль из 43 выстрелов отрикошетили в забор, в итоге мигранты отступили на белорусскую сторону.

Onet также процитировал одного из сослуживцев задержанных, сообщившего, что "трех ребят из роты вывели в наручниках, как бандитов", в отношении двух из них начато расследование, а "из-под ареста их освободили благодаря коллегам из их батальона, скинувшимся на адвоката". Сослуживец посетовал на то, что командиры не заинтересованы в помощи солдатам.

Министр обороны Польши раскритиковал преследование военных

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко раскритиковал преследование военных. "Задержание солдат, делающих предупредительные выстрелы в направлении нападающих мигрантов, неприемлемо. Действия военной полиции в отношении задержанных будут подробно выяснены. Солдаты, стоящие на страже безопасности государства, должны быть уверены, что их защищают правовые процедуры. Я всегда буду стоять на стороне чести польских солдат", - написал он 5 июня в соцсети X.

Премьер Туск: Ожидаю скорых выводов и решений

Действия прокуратуры и военной полиции подверг критике и премьер-министр Польши Дональд Туск. "Я получил доклад министра национальной обороны. Действия прокуратуры и военной полиции в отношении наших солдат вызывает у людей обоснованное беспокойство и гнев. Ожидаю скорых выводов и организационных, юридических и персональных решений", - написал Туск в соцсети X.

Обострение проблемы с нелегалами на белорусско-польской границе

В последние недели ситуация на границе Беларуси и Польши снова стала напряженной: с начала текущего года там было зафиксировано более 15 тысяч попыток перехода нелегальных мигрантов на сторону государства ЕС.

При этом пограничная охрана Польши несколько раз сообщала об инцидентах с применением насилия. Так, 28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, которого атаковали через пограничный забор. Как сообщается, солдат закрыл своим щитом брешь в заборе, через которую пытались перебраться мигранты, и один из них ударил его ножом. Тогда пограничники опубликовали в соцсетях фотографию с предполагаемым оружием - ножом, прикрепленным к палке.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск 29 мая объявил, что Варшава восстановит 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью.

Польша укрепляет границу с Беларусью

Ранее власти Польши объявили, что намерены дополнительно укрепить всю восточную границу. В середине мая правительство сообщило, что направит на эти цели более 2,3 млрд евро. Буферная зона на границе с Беларусью была снята после строительства летом 2022 года забора высотой 5,5 м.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с 2021 года. За это время на территорию Евросоюза из Беларуси через Польшу попытались проникнуть от нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов. В ЕС считается, что в этом им способствовали российские и белорусские власти.