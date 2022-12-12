В Подмосковье загорелся торговый центр "Стройпарк"
Ольга Лебедева
25 мин. назад
В подмосковской Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк". Огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник, сообщает ТАСС. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют.
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В подмосковной Балашихе утром в понедельник, 12 декабря, загорелся торговый центр "Стройпарк", сообщает управление МЧС по Московской области.
По прибытии пожарные обнаружили горение мусора на открытой площадке. По данным ТАСС, огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуируют. К 10:30 мск площадь возгорания достигла 5000 квадратных метров, затем она возросла до 10 тысяч квадратных метров, пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщает агентство "Москва".
Предварительная версия - корокое замыкание из-за дождя
К тушению привлечены 35 единиц техники и 110 человек. Прокуратура начала проверку по факту пожара. ТАСС со ссылкой на предварительную информацию экстренных служб пишет, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя.