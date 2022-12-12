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Пожар в ТЦ в Химках (фото из архива)Фото: Maxim Grigoryev/Tass/dpa/picture alliance
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В Подмосковье загорелся торговый центр "Стройпарк"

Ольга Лебедева
25 мин. назад

В подмосковской Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк". Огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник, сообщает ТАСС. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют.

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В подмосковной Балашихе утром в понедельник, 12 декабря, загорелся торговый центр "Стройпарк", сообщает управление МЧС по Московской области.

По прибытии пожарные обнаружили горение мусора на открытой площадке. По данным ТАСС, огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуируют. К 10:30 мск площадь возгорания достигла 5000 квадратных метров, затем она возросла до 10 тысяч квадратных метров, пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщает агентство "Москва".  

Предварительная версия - корокое замыкание из-за дождя

К тушению привлечены 35 единиц техники и 110 человек. Прокуратура начала проверку по факту пожара. ТАСС со ссылкой на предварительную информацию экстренных служб пишет, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. 

9 декабря в Москве произошел крупный пожар в торговом центре "Мега Химки". Возгорание началось на территории гипермаркета OBI, его площадь составила 17 тысяч квадратных метров. Погиб охранник, а строительный гипермаркет практически полностью сгорел. Еще один серьезный пожар в Москве произошел в конце ноября в районе Комсомольской площади. В Костроме в результате пожара в ночном клубе в ноябре погибли 15 человек.

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