Крупный пожар в торговом центре в Москве: сгорел гипермаркет

Возгорание произошло в торговом центре "Мега Химки". Обрушилась крыша здания на площади в несколько тысяч квадратных метров. Погиб как минимум один человек.

В Москве в результате масштабного пожара в торговом центре "Мега Химки" погиб как минимум один человек. "Мужчина, возможно охранник. Его тело обнаружено при проведении разведки", - сообщили экстренные службы в пятницу, 9 декабря. Возгорание произошло около 06.00 мск на территории строительного гипермаркета OBI рядом с МКАД. Гипермаркет полностью сгорел.

Согласно сообщениям, к 08.00 мск площадь пожара составляла 17 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша здания на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Тушение пожара затрудняют взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI, но к 8.25, как объявили в МЧС, пожар удалось локализовать.

Основной версией пожара считается поджог, но не исключены и другие причины, включая технические, такие как короткое замыкание в электросети, передают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Пожарные, по сообщению регионального управления МЧС, приехали в горящий магазин через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, что, как отмечает издание Baza, является нарушением: по регламенту они должны прибывать на место происшествия не позднее чем за 10 минут.

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