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Пожарная машина в Москве (фото из архива)Фото: Mikhail Tereshchenko/Tass/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

Шесть человек погибли в результате сильного пожара в Москве

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Пожар, охвативший площадь свыше 2000 квадратных метров, произошел в центре Москвы. Погибли шесть человек, эвакуированы семеро.

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В центре Москвы, в районе Комсомольской площади, произошел сильный пожар. Его площадь превышала около 2500 квадратных метров, сообщили в воскресенье, 20 ноября, в пресс-службе МЧС России.

В главном управлении МЧС РФ по Москве указали, что на 01.00 мск погибли шесть человек, эвакуированы семеро. Пришлось установить подъемный механизм для доступа пожарных на место ЧП.

Обрушилась крыша здания

В результате возгорания обрушилась крыша здания. К тушению были привлечены 80 человек личного состава и 20 единиц техники.

Как следует из данных открытых источников, в здании находятся магазин мебели и светильников и магазин цветов. В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве уточнили, что горел цветочный склад.

По данным экстренных служб, причиной ЧП стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

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