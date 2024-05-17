В СПБ при взрыве в военной академии пострадали семь человек

Инцидент произошел на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. По одной из версий, взрыв мог быть вызван атакой беспилотника, по другой - взорвался боеприпас.

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Буденного вечером в пятницу, 17 мая, прогремел взрыв. По первым данным, причиной могла стать атака беспилотника. Позднее появились версии о том, что мог взорваться учебный боеприпас.

Издание "Бумага" со ссылкой на очевидцев из соседних домов утверждает, что взрыв произошел внутри здания. СМИ сообщают о семи пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии. Один из пострадавших в реанимации.

Telegram-канал Baza выложил видео с места взрыва возле военной академии.

Представители Ленинградского военного округа утверждают, что причиной взрыва стала "произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны". Он взорвался во время проведения ремонтных работ в подвале одного из корпусов академии.

Губернатор: Случившееся не связано с терроризмом

Со своей стороны губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера".

Санкт-Петербург и Ленинградская область не часто подвергаются атакам БПЛА. В январе беспилотник впервые поразил объект в Ленинградской области - в порту Усть-Луга. На терминале компании НОВАТЭК возник пожар. Компания сообщала об атаке дронов. Украинские источники утверждали, что это была операция Службы безопасности Украины (СБУ).

31 января сбитый ПВО беспилотник упал в Петербурге на территории компании "Невский мазут". В марте сообщалось, что Большой порт Санкт-Петербург из-за участившихся атак дронов прекратил перевалку аммиачной селитры. В апреле администрация Санкт-Петербурга опубликовала проект закона, согласно которому распространение любой информации о последствиях атак БПЛА будет запрещено.