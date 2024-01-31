В Петербурге дрон упал на территории завода "Невский мазут"

БПЛА был подбит из ЗРК С-400 над Колпино. Беспилотник продолжил полет и разбился лишь через некоторое время на территории завода на Глухоозерском шоссе.

В Санкт-Петербурге в ночь на среду, 31 января, на территории завода "Невский мазут" упал беспилотник, сбитый средствами ПВО, сообщили издание "Фонтанка" и Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным "Фонтанки", БПЛА подбили из зенитно-ракетного комплекса С-400 над Колпино в 4.20 утра, но дрон продолжил полет и упал лишь спустя полчаса на территории завода на Глухоозерском шоссе в 20 км от Колпино. "По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили", - сообщила "Фонтанка". Позднее издание сообщило, что обломки дрона повредили припаркованные на территории "Невского мазута" автомобили.

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов с 03:53 по 05:11 мск. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ночь на 31 января люди, живущие в районе Глухоозерского шоссе, слышали "громкий хлопок". "На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено", - заявил Беглов.

В Минобороны РФ заявили, что ночью силы ПВО сбили беспилотник в Псковской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Источник в спецслужбах Украины: Атака дрона - операция ГУР

Между тем агентство РБК Украина, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах, сообщило, что за атакой беспилотника стоит Главное разведывательное управление Украины (ГУР). По словам собеседника агентства, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400, но ущерб не оказался эффективным, и дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - отметил источник.

Атаки беспилотников по объектам инфраструктуры в РФ

В порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 21 января загорелся терминал компании "Новатэк". Российские Telegram-каналы и СМИ писали, что предприятие атаковали беспилотники. В частности, "Фонтанка" сообщала, что силы ПВО в Ленинградской области засекли два БПЛА. В самой компании позднее заявили, что причиной пожара на терминале стало "внешнее воздействие". По данным источников украинских изданий, атака беспилотников в Ленинградской области была организована СБУ.

В конце января власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили о том, что в ближайшие несколько дней в регионах в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE, объяснив это техническими работами. Источники "Коммерсанта" связывали отключение мобильного интернета в регионах с необходимостью "донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны".

Смотрите также: