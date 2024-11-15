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В Перу открыли построенный на китайские инвестиции порт

Жан Рофе
15 ноября 2024 г.

Председатель КНР и президент Перу приняли участие в церемонии открытия мегапорта Чанкай, расположенного к северу от Лимы.

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Порт Чанкай
Порт ЧанкайФото: Angela Ponce/REUTERS

Церемония инаугурации нового глубоководного порта Чанкай, для строительства которого были привлечены китайские инвестиции, прошла в Перу в пятницу, 15 ноября. В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент страны Дина Болуарте и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Открытие порта Чанкай представляет собой исторический момент для Перу и всех перуанцев", - заявила на церемонии Болуарте, добавив, что этот мегапроект дает начало трансформации, которая превратит Перу в "логистический, технологический и индустриальный центр мирового уровня".

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что открытие порта является "успешным примером" сотрудничества Китая и Перу под эгидой проекта "Один пояс - один путь". По его словам, в результате удастся создать морской коридор между КНР и Латинской Америкой, "соединив великую Тропу инков и "Морской Шелковый путь XXI века" и проложив путь к процветанию Перу" и других стран региона.

Первый подконтрольный Китаю порт в Южной Америке

Расположенный на тихоокеанском побережье Перу примерно в 80 км к северу от столицы страны Лимы, мегапорт Чанкай станет первым логистическим центром в Южной Америке, подконтрольным Китаю. Доля китайской логистической компании COSCO Shipping в проекте составляет 60 процентов. Общие инвестиции - 3,4 млрд долларов.

Предполагается, что порт будет обслуживать не только Перу, но и Чили, Колумбию, Эквадор и ряд других южноамериканских стран, позволяя им обходить порты Мексики и США для торговли с Азией. Он сможет принимать в том числе самые большие из существующих контейнеровозов. Первое судно должно выйти из порта уже на следующей неделе.

Ранее в опубликованной в газете El Peruano статье глава КНР отметил, что порт Чанкай позволит сократить морской путь из Перу в Китай до 23 дней и за счет этого снизить логистические расходы как минимум на 20 процентов. Ожидается, что инфраструктурный проект принесет Перу ежегодный доход в размере 4,5 млрд долларов и создаст более 8 тысяч рабочих мест.

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