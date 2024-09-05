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Китай намерен инвестировать миллиарды в Африке

Александра Иванова
5 сентября 2024 г.

Наблюдатели полагают, что инвестиции КНР в Африке связаны с желанием получить доступ к рынку и полезным ископаемым, а также заручиться политической поддержкой.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерриш на Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине, 5 сентября 2024 года
Председатель КНР Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерриш на Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству в ПекинеФото: picture alliance/AP

На открытии Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC) в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 4 сентября, объявил о намерении Пекина предоставить африканским странам инвестиции в объеме 360 млрд юаней (45,8 млрд евро).

Планируется, что в ближайшие три года 210 млрд юаней (26,7 млрд евро) будут выданы в форме кредитов, еще 80 млрд юаней  (10,1 млрд евро) - в форме различных видов помощи. Наконец, еще 70 млрд юаней (8,9 млрд евро) будут инвестированы в  регионе китайскими предприятиями.

По данным китайской стороны, на форум по китайско-африканскому сотрудничеству прибыли около 50 глав африканских  государств и правительств. Ожидается, что основными темами обсуждения на нем станут расширение сотрудничества между КНР и государствами Африки в таких сферах, как образование, торговля, сельское хозяйство, возобновимые источники энергии, а также военный сектор.

Как заявил Си, Китай собирается провести совместные военные учения с африканскими странами, развивать проекты по "зеленой" энергетике, а также отправить в Африку медицинский персонал. В то же время Пекин намерен открыть китайский рынок для государств Африки и в будущем вести с ними торговлю без таможенных пошлин, добавил председатель КНР.

Си Цзиньпин о роли Запада в развитии Африки

В то же время Си раскритиковал роль Запада в развитии Африки. "Заниматься модернизацией - право всех государств", - заявил он, выступая с речью на открытии FOCAC. "Процесс западной модернизации принес немало горя многим развивающимся странам", - добавил он. На банкете в честь открытия форума, накануне вечером, выступая перед африканскими гостями, председатель КНР заявил также, что "Китай и Африка с середины XX века плечом к плечу вели борьбу против империализма, колониализма и гегемонии, и им следует рука об руку идти по пути развития, возрождения и модернизации", пишет dpa.

Со своей стороны генсек ООН Антониу Гутерриш, который был приглашен на форум в качестве почетного гостя, подчеркнул, что Китай и Африка "могут рассчитывать на полную поддержку ООН" в развитии партнерства. Общими целями при этом являются мир, экологичное развитие производства и защита прав человека, добавил он.

При этом Гутерриш указал на проблемы, связанные с долгами некоторых африканских государств перед Пекином, а также сложности с инвестициями в экологичное развитие производства в регионе.

Инвестиции Китая в Африке

На протяжении последних лет Китай вложил миллиардные суммы в крупные инфраструктурные проекты в Африке. "Многие государства извлекли из этого выгоду, однако другие попали в  зависимость от Китая, поскольку не смогли вернуть полученные кредиты", - указывает в этой связи агентство dpa. Делая инвестиции в регионе, Пекин рассчитывает получить доступ к африканскому рынку, а также имеющимся в Африке полезным ископаемым, и заручиться поддержкой со стороны африканских государств на международной арене, поясняется далее в публикации.

Форум по китайско-африканскому сотрудничеству проводится с 2000 года раз в три года. В 2024 году он проходит в Пекине с 4 по 6 сентября.

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