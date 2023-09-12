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В ПАСЕ назвали Россию диктатурой

Ольга Лебедева
12 сентября 2023 г.

Подавляющая президентская власть при отсутствии сильного парламента, независимых правосудия и СМИ, активного гражданского общества сделала Россию де-факто диктатурой, заявила комиссия ПАСЕ.

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Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Сессия ПАСЕ (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/AA/M. Yalcin

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека, исследующая легитимность принятых в 2020 году поправок в российскую Конституцию, назвала РФ диктатурой. "Подавляющая власть президента, обусловленная чрезвычайно длительным сроком его пребывания у власти, в сочетании с отсутствием сдержек и противовесов - сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества - превратила Россию в де-факто диктатуру", - указывается в заявлении, опубликованном во вторник, 12 сентября, на сайте ПАСЕ.

Комиссия единогласно одобрила проект резолюции, подготовленной на основе доклада нидерландского депутата Питера Омцихта. В Страсбурге выразили обеспокоенность в связи с поправками, позволяющими нынешнему президенту РФ Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, когда ему будет 83 года. Члены комиссии напомнили о выводах Европейской комиссии за демократию через право о том, что "отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые нормы".

"Восстановление демократии в РФ - в интересах россиян, Европы и всего мира"

В ПАСЕ также подчеркнули, что война РФ против Украины демонстрирует угрозу диктатур международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей. "Восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира", заключили в комиссии.

Одновременно в ПАСЕ подтвердили поддержку будущего специального международного уголовного трибунала, который должен призвать российское руководство, включая президента, к ответственности за их действия, начиная с аннексии Крыма, войны в Донбассе и сбитого Boeing "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17.

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