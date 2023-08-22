Еврокомиссия: Москва отравляет ЕС дезинформацией

В Европе отмечают День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов и обещают поддерживать Украину, отстаивающую демократию, и бороться с российской дезинформацией и искажением истории.

"Российский государственный аппарат искажает историю и распространяет заговоры, чтобы отравить наши демократические страны вредоносной дезинформацией", - заявили вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс во вторник, 22 августа, накануне европейского Дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Они пообещали продолжать хранить эту память и демонстрировать факты для противодействия искажению истории.

"Путин вернул на наш континент войну, преследования и незаконную оккупацию. И снова в Европе на войне гибнут люди, рвутся на части семьи из-за ненависти и преследований", - сказано в их совместном заявлении. В столь трагической ситуации история дает надежду, считают еврокомиссары.

"После Второй мировой войны мы построили мирную Европу, союз демократий. Мы создали сильные демократические институты в странах, которые не так давно жили под удушающим игом авторитаризма. Мы преодолели войну и угнетение, чтобы жить как свободные и равноправные граждане в союзе, построенном на принципах мира, демократии, верховенства закона и основных прав. Мы преодолели историю страха и национализма, чтобы построить общий проект мира и единства", - говорится в тексте.

"Украина защищает нашу демократию"

День памяти 23 августа должен стать напоминанием об ответственности за поддержание мира, демократии и ценностей, на которых основан ЕС, подчеркивают в Еврокомиссии: "84 года назад подписание пакта Молотова-Риббентропа, за которым последовало начало Второй мировой войны, открыло одну из самых мрачных глав в истории Европы. В эту важную для истории нашего континента дату мы чтим память бесчисленных жертв тоталитарных и авторитарных режимов".

Еврокомиссары констатировали, что сегодня Украина и ее народ борются за мир и демократию, а Евросоюз будет поддерживать их столько, сколько потребуется, "потому что эта война - защита нашей демократии".

В тот же день, 22 августа, Еврокомиссию попросили прокомментировать установку памятника Сталинув Псковской области в городе Великие Луки. "Не дело Еврокомиссии комментировать, что в каком-то российском городе устанавливают статую того или иного преступника. Я думаю, что это говорит о городских властях и о самой стране", - сказал официальный представитель Петер Стано.

Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается с 2009 года благодаря соответствующей резолюции Европарламента. Еврокомиссия поддерживает проекты по всей Европе, посвященные истории тоталитарных преступлений и способствующие сохранению памяти о них. Кроме того, в июле 2023 года Брюссель объявил конкурс на создание европейской обсерватории по борьбе с дезинформацией, в рамках которого будет финансироваться проект, направленный на выявление и анализ появления дезинформации и вводящих в заблуждение нарративов о войне в Украине, гендерных вопросах и выборах, на что будет выделено почти 2 млн евро.

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