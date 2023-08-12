В Париже временно эвакуировали людей с Эйфелевой башни

Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Через несколько часов один из символов Парижа вновь открыли для посетителей.

В Париже из-за поступившего в полицию сообщения о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни, сообщают французские СМИ в субботу, 12 августа.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, эвакуация, начавшаяся около полудня, затронула три этажа башни, а также прилегающую к ней площадь. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

Информацию об эвакуации также подтвердила изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. "Это обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, случаются редко", - рассказала представитель компании.

Эвакуированы 4000 человек

Достопримечательность оставалась закрыта для публики около трех часов. Тревога оказалась ложной, указал представитель полиции изданию Le Figaro. По его словам, были эвакуированы 4000 человек.

Смотрите также: