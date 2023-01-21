В Париже прошли новые протесты против пенсионной реформы

Правительство Франции сообщило о планах к 2030 году повысить возраст выхода на пенсию на два года - до 64 лет. Профсоюзы призвали к масштабным протестам.

В Париже прошла очередная многотысячная акция протеста против пенсионной реформы, сообщает агентство AP в субботу, 21 января.

Десятки молодежных организаций призвали к протестам против повышения пенсионного возраста. Организаторы заявили о 150 тыс. участников, по данным полиции и СМИ, на улицы вышло от 12 до 14 тыс. человек. Ранее на этой неделе в стране помимо протестов начались масштабные забастовки .

Были закрыты многие начальные школы, резко ограничено движение железнодорожного и городского транспорта, отменены многие рейсы в парижских аэропортах. К общенациональной акции протеста призвали восемь крупнейших профсоюзов страны. В акциях 19 января по всей стране приняли участие более миллиона человек.

Пенсионная реформа во Франции

Реформа пенсионной системы - одно из главных предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона. Премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила основные направления пенсионной реформы, в центре которой находится повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц.

По словам Борн, что было бы "безответственно" позволять и дальше разрастаться имеющимся дефицитам. По прогнозам правительства, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к 2030 году может составить около 20 млрд евро. Профсоюзы, сторонники правопопулистской партии "Национальное объединение" и левые политики считают планы правительства неоправданно жесткими.

Правительство не намерено отказываться от реформы

Французское правительство не намерено менять планы пенсионной реформы, несмотря на масштабные протесты, рассказал телеканалу BFM TV высокопоставленный правительственный советник. На следующей неделе законопроект будет представлен в кабинете министров, затем начнется его обсуждение в Национальном собрании.

В 2019 году Макрон уже пытался упростить французскую пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию, но проект был заморожен на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

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