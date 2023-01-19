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Акция протеста в Сен-НазереФото: Eric Gaillard/REUTERS
ПолитикаФранция

Францию охватили массовые протесты против пенсионной реформы

Ольга Лебедева
1 ч. назад

К протестам против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет призвали восемь крупнейших профсоюзов Франции. Пенсионная реформа является одним из ключевых предвыборных обещаний Макрона.

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Во Франции начались массовые протесты и забастовки против запланированной правительством пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию на два года. В четверг, 19 января, закрыты многие начальные школы, общественно-правовые телерадиокомпании отказались от обычной программы и транслируют музыку, резко ограничено движение железнодорожного и городского транспорта. В парижских аэропортах отменены многие рейсы.

Сотрудники энергетического концерна EDF слегка сократили производство электроэнергии. По данным СМИ, в забастовке участвуют от 70 до 100 процентов рабочих нефтеперерабатывающих заводов концерна TotalEnergies. Уже в первой половине дня начались демонстрации в Ницце, Марселе, Тулузе и других городах. Ожидается, что в акциях протеста в более чем 200 городах примут участие сотни тысяч человек.

"Это будет сильный день протестов", - заявил глава профсоюза CGT Филипп Мартин в эфире телеканала Public Sénat. По его словам, речь идет о редкой ситуации, когда к протестам призывают все профсоюзы, что указывает на серьезность проблемы. В свою очередь глава профсоюза CFDT Лоран Бержер указал, что в акции участвуют много людей, которые обычно не выходят на улицы. К общенациональной акции протеста призвали восемь крупнейших профсоюзов.

Пенсионная реформа - одно из ключевых предвыборных обещаний Макрона

Проведя реформу пенсионной системы, президент страны Эмманюэль Макрон реализует одно из своих главных предвыборных обещаний. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января изложила основные направления пенсионной реформы, в центре которой находится повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц.

Целью преобразований является обеспечение сбалансированной пенсионной системы в 2030 году. Борн заявила, что позволить имеющимся дефицитам и дальше разрастаться было бы "безответственно". По прогнозам правительства, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к тому времени может составить около 20 млрд евро.

Профсоюзы считают планы правительства неоправданно жесткими. Подобный шаг "нанесет мощный удар по всем работающим" французам, предупредили они. По оценке профсоюзов, особенно болезненными планируемые изменения окажутся для тех, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем во Франции. Планы проведения пенсионной реформы критикуют также сторонники правопопулистской партии "Национальное объединение" и левые политики.

Макрон уже пытался провести реформу в 2019 году

На следующей неделе законопроект будет представлен в кабинете министров, затем начнется его обсуждение в Национальном собрании. Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования в случае, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.

В 2019 году Макрон уже пытался упростить французскую пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию. Это привело к самой продолжительной волне протестов со времен студенческих волнений 1968 года, затем проект был заморожен на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

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