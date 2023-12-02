В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий

Полиция задержала мужчину, набросившегося с ножом на прохожих в районе набережной Гренель. В ходе атаки один человек погиб, еще один был ранен.

В центре Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих вечером в субботу, 2 декабря. В результате один человек погиб, еще один - был ранен, сообщил в соцсети X глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Полиция только что отважно задержала злоумышленника, атаковавшего с ножом прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один погибший и один раненый, которому оказывает помощь бригада пожарных", - написал министр.

О личности нападавшего на момент публикации подробной информации не было. Между тем агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в полиции, что злоумышленник прокричал фразу "Аллах акбар!". По данным агентства, нападавший был рожден во Франции и имел французское гражданство. Мужчина имел проблемы с психикой и был известен полиции как приверженец радикального исламизма. Задержанный заявил, что "не мог вынести того, что в мире убивают мусульман", добавил собеседник AFP.

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