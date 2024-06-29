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На суде по делу о "панамских досье" оправданы все обвиняемые

Евгений Жуков
29 июня 2024 г.

Суд счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы в пользу уголовной ответственности основателей фирмы Mossack Fonseca. Все обвиняемые по делу оправданы.

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Сооснователь фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак
Сооснователь фирмы Mossack Fonseca Юрген МоссакФото: Agustin Herrera/AP/picture alliance

Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых по делу о "панамских досье", в том числе сооснователя ликвидированной юридической фирмы Mossack Fonseca, юриста немецкого происхождения Юргена Моссака. Судья Балоиса Маркинес объяснила в пятницу, 28 июня, такое решение недостаточной обоснованностью обвинения.

Так, по ее словам, у суда возникли сомнения в подлинности доказательств, полученных, как утверждалось, с серверов юридической конторы. Другие же косвенные улики не были достаточно вескими, чтобы установить уголовную ответственность обвиняемых.

В ходе начавшегося в апреле судебного процесса прокуратура требовала для Юргена Моссака и его партнера Рамона Фонсеки наказания в виде 12 лет лишения свободы, обвинив их в организации или помощи в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем создания в налоговых оазисах более 214 тысяч компаний-"почтовых ящиков". Рамон Фонсека умер в мае, не дождавшись приговора.

Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, находившийся у власти с 2009 по 2014 год, заявил в связи со смертью 71-летнего юриста, что тот стал жертвой "жестокого преследования".

"Панамские досье": сотни знаменитостей, включая друга Путина

В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

Юридическая фирма Mossack Fonseca прекратила свою деятельность в марте 2018 года, из-за "непоправимого ущерба", нанесенного расследованием "панамских досье".

В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.

Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, который называл себя другом российского президента Владимира Путина. Ему, согласно опубликованным данным, принадлежали три офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые проводили подозрительные сделки.

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