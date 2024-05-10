В Панаме умер сооснователь Mossack Fonseca Рамон Фонсека

Панамский юрист Рамон Фонсека не мог присутствовать на суде по делу об отмывании денег из-за проблем со здоровьем. Сооснователь юридической фирмы Mossack Fonseca умер, не дождавшись приговора.

В Панаме скончался юрист Рамон Фонсека, сооснователь юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала вокруг "панамских досье", сообщила в четверг, 9 мая, Национальная ассоциация адвокатов Панамы.

По словам адвоката Фонсеки, юрист умер в панамской больнице в ожидании приговора по делу об отмывании денег. Он не присутствовал на суде, начавшемся 8 апреля, по данным стороны защиты, именно из-за проблем со здоровьем.

Прокуратура требовала приговорить Рамона Фонсеку, а также его бывшего делового партнера, уроженца Германии Юргена Моссака (Jürgen Mossack) к 12 годам лишения свободы.

Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, находившийся у власти с 2009 по 2014 год, заявил в связи со смертью 71-летнего Фонсеки, что тот стал жертвой "жестокого преследования". "Великий человек, юрист, писатель и политик. Пусть покоится с миром", - написал он в соцсети X.

Ожидается, что приговор по делу об отмывании денег будет вынесен не позднее начала июня.

"Панамские досье": сотни знаменитостей, включая друга Путина

В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.

Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, который называл себя другом российского президента Владимира Путина. Ему, согласно опубликованным данным, принадлежали три офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые проводили подозрительные сделки.