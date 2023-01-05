ООН не стала обсуждать слова Меркель о Минских соглашениях

Экс-канцлер ФРГ Меркель и экс-президент Франции Олланд назвали Минские соглашения "отсрочкой" войны с Украиной. По словам Меркель, Минск был призван позволить Украине выиграть время.

В ООН отказались комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были "отсрочкой" военного конфликта между Россией и Украиной. Представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 4 января, уклонился от ответа на вопрос о том, насколько генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш согласен с мнением Меркель и Олланда.

"Это довольно правомерный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшней ситуации", - сказал Дюжаррик.

Резонансное заявление Ангелы Меркель

В начале декабря Ангела Меркель сказала газете Die Zeit, что "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине", которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. По ее словам, в то время Путин мог легко захватить Украину, а страны Североатлантического альянса не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Это время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее.

Франсуа Олланд в конце декабря согласился с оценкой Меркель. "Минские соглашения на время остановили наступление россиян", - заявил он. С тех пор Украина "укрепила свою военную позицию", а ее войска стали лучше обученными и оснащенными по сравнению с 2014 годом. "Заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность", - отметил Олланд.

Минские соглашения

Власти России раскритиковали позицию Меркель и Олланда, указав, что теперь у России есть основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые - в 2015 Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоявшей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В разработке "Минска-2" участвовали Франция и Германия.

Договоренности закрепили основные меры по урегулированию ситуации, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелых вооружений и обменять пленных по принципу "всех на всех". Многие из этих условий впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

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