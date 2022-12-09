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Владимир Путин (фото из архива)Фото: SPUTNIK/REUTERS
КонфликтыРоссия

Путин "разочарован" словами Меркель о Минских соглашениях

Жан Рофе
35 мин. назад

Заявление экс-канцлера ФРГ о Минских соглашениях стало для президента России "неожиданным и разочаровывающим". По словам Меркель, Минские соглашения были попыткой дать время Украине.

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Президент России Владимир Путин выразил разочарование в связи с заявлением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) о Минских соглашениях. "Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне", - сказал глава российского государства в ходе пресс-конференции в Бишкеке в пятницу, 9 декабря.

По утверждению Путина, слова экс-канцлера говорят о том, что начать войну с Украиной было правильным решением, поскольку "оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять". "Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", - сказал президент.

Вместе с тем российский лидер считает, что "сейчас возникает вопрос доверия". "И так доверие почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос, как договариваться, о чем и можно ли с кем-то договариваться, где гарантии", - сказал Путин, признав, однако, что "в конечном итоге договариваться придется".

Меркель: Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее

В интервью изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были "заморозкой" конфликта, а не его решением, и дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее.

"Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня", - заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году. "И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - добавила экс-канцлер.

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