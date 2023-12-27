В Омске жителя осудили на 15 лет за поджог машин с буквой Z
В Омске местного жителя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в поджогах автомобилей с буквой Z. Соответствующий вердикт вынес 1-й Восточный окружной военный суд, сообщила агентству ТАСС представитель регионального управления ФСБ Ирина Руснак в среду, 27 декабря. В документах ФСБ говорится об осужденном Смольянинове А. В.
Как сообщило омское издание NGS55, 46-летний мужчина признан виновным в совершении террористического акта. Согласно приговору, первые пять лет он проведет в тюрьме и 10 дет в колонии строгого режима.
По данным следствия, он поджег несколько автомобилей с наклейками Z, начиная с октября 2022 года. Его задержали в декабре того же года при попытке поджечь трансформаторную будку в Октябрьском округе Омска. Как утверждает ФСБ, на допросах Смольянинов целью своих действий назвал "устрашение населения и оказание влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции" в Украине.
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