Бизнесмен Дмитрий Потапенко - в новом списке "иноагентов" РФ

Вместе с Дмитрием Потапенко в обновленный реестр "иноагентов" попали публицист Максим Трудолюбов и русскоязычный проект "Вот так" белорусского телеканала "Белсат", базирующегося в Польше.

Министерство юстиции России в пятницу, 26 января, пополнило реестр так называемых "иноагентов", включив в него бизнесмена Дмитрия Потапенко, который также активно занимается медийной деятельностью, выступает в СМИ и ведет авторские программы. Говоря о проблемах бизнеса, он часто критикует российские власти за недостаточную борьбу с коррупцией и поддержку бизнеса. Потапенко также входил в политсовет Партии Роста.

Минюст РФ обосновал включение Дмитрия Потапенко в реестр "иноагентов" тем, что тот комментировал материалы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, зарубежных изданий и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях".

Реестр "иноагентов" пополнили также публицист Максим Трудолюбов, живущий за границей, и русскоязычный проект "Вот так" белорусского телеканала "Белсат", базирующегося в Польше.

Законодательство об "иноагентах"

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Оно позволяет министерству юстиции страны признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если те получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе отчетливо не названы, что позволяет властям преследовать организации, работающие в сфере просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Позднее появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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