В Новосибирской области умер "случайно застреленный" полицейскими мужчина

Мужчина, раненый полицейскими при задержании в Новосибирской области, скончался в реанимационном отделении. Об этом информагентство "Интерфакс" сообщает в воскресенье, 30 мая, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел вечером 28 мая в Мошковском районе на автодороге "Сибирь". Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника дорожно-патрульной службы. По оценке полиции, водитель нарушал правила дорожного движения, установив затонированные стекла, уточняет онлайн-издание "Тайга.инфо". Стражи порядка начали преследовать машину.

После остановки полицейские задержали одного из находившихся в автомобиле. Двое других попытались препятствовать этому. Тогда один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок", объяснили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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