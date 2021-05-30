В Новосибирской области освобожден полицейский, "случайно застреливший" задержанного

В Новосибирской области освобожден из-под стражи сотрудник полиции, смертельно ранивший задержанного. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина мера пресечения в отношении сотрудника ГИБДД изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается в пятницу, 4 июня, на сайте Следственного комитета.

Ранее в тот же день СК сообщил, что назначены служебные проверки в отношении тех следователей из Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения. Кроме того, теперь возбуждено другое уголовное дело в связи с произошедшими событиями по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти. Двое подозреваемых в применении насилия к полицейским задержаны.

Инцидент на автодороге "Сибирь"

Согласно официальной версии событий, 28 мая на автодороге "Сибирь" двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не остановился по их требованию. Когда машину задержали, внутри находились трое мужчин. Полицейские попытались под руки отвести одного из них к своему автомобилю, он оказал сопротивление, а затем к нему присоединился второй пассажир, ударив и оскорбив полицейских.

Ранее, 30 мая, пресс-служба управления СК по Новосибирской области сообщала, что один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок". В результате 19-летний мужчина был ранен в голову и доставлен в больницу, где позднее скончался.

Против стрелявшего полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

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