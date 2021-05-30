 В Новосибирской области освобожден полицейский, ″случайно застреливший″ задержанного | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

В Новосибирской области освобожден полицейский, "случайно застреливший" задержанного

Глава СК России поручил изменить меру пресечения задержанному сотруднику ГИБДД на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти.

Инспектор ДПС ГИБДД проверяет остановленную машину

Инспектор ДПС ГИБДД проверяет остановленную машину (фото из архива)

В Новосибирской области освобожден из-под стражи сотрудник полиции, смертельно ранивший задержанного. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина мера пресечения в отношении сотрудника ГИБДД изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщается в пятницу, 4 июня, на сайте Следственного комитета.

Ранее в тот же день СК сообщил, что назначены служебные проверки в отношении тех следователей из Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения. Кроме того, теперь возбуждено другое уголовное дело в связи с произошедшими событиями по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти. Двое подозреваемых в применении насилия к полицейским задержаны.

Инцидент на автодороге "Сибирь"

Согласно официальной версии событий, 28 мая на автодороге "Сибирь" двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не остановился по их требованию. Когда машину задержали, внутри находились трое мужчин. Полицейские попытались под руки отвести одного из них к своему автомобилю, он оказал сопротивление, а затем к нему присоединился второй пассажир, ударив и оскорбив полицейских. 

Ранее, 30 мая, пресс-служба управления СК по Новосибирской области сообщала, что один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок". В результате 19-летний мужчина был ранен в голову и доставлен в больницу, где позднее скончался.

Против стрелявшего полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

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  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Дюссельдорф

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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