 В России вчетверо увеличены штрафы за неповиновение силовикам | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2021

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Россия

В России вчетверо увеличены штрафы за неповиновение силовикам

Закон об ужесточении наказаний подписал президент Владимир Путин. За неповиновение полиции предусмотрено и новое наказание - обязательные работы на срок до 120 часов.

Задержание демонстранта в Москве

Задержание демонстранта в Москве 23 января 2021 года

Россия ужесточила наказания для участников несанкционированных акций протеста. Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 февраля, подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), согласно которому штраф за неповиновение представителям силовых структур увеличивается в четыре газа - с 500-1000 до 2000-4000 рублей. За данное правонарушение впредь будет грозить и новое наказание - обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За повторное нарушение статьи 19.3 КоАП штраф увеличивается с пяти до 10-20 тысяч рублей. Помимо штрафа и ареста на срок до 20 суток, нарушителю будут грозить и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Финансирование массовых акций

За нарушения при финансировании массовых акций гражданам впредь будет грозить штраф в размере 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам - штраф 20-40 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 70 до 200 тысяч рублей. За перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан предусмотрен штраф в размере 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 15-30 тысяч рублей и для юрлиц - 50-100 тысяч рублей.

Новые поправки предусматривают и штрафы за распространение в России информации через НКО, признанные "иностранными агентами", без указания статуса таких организаций.

В последний раз массовые протесты в России состоялись в конце января, когда активисты вышли на улицы по всей стране, протестуя против ареста известного оппозиционера Алексея Навального. Тогда силовики задержали более 11 тысяч человек. Сторонники Навального обещают возобновить протесты весной и летом. В середине сентября в России запланированы парламентские выборы.

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    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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