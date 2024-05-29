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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд туристов из РФ

Сергей Гуща
29 мая 2024 г.

Правило вступило в силу с 29 мая. Норвегия запретила россиянам как туристические поездки в страну, так и транзитные поездки туристов из РФ в другие страны шенгенской зоны.

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Пограничный переход в Киркенесе
Пограничный переход в КиркенесеФото: Lise Aserud/NTB/picture alliance

С 29 мая вступил в силу запрет на въезд в Норвегию российских туристов. Кроме того, для россиян запрещены транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны. Правительство в Осло объявило об этой мере на прошлой неделе.

По данным норвежских властей, запрет не распространяется на россиян, имеющих студенческую или рабочую визу, обладателей удостоверения приграничного жителя, вида на жительство в странах шенгенской зоны, а также тех, кто направляются в Норвегию в гости к родственникам.

При этом во въезде в страну могут отказать россиянам, имеющим многолетнюю туристическую визу, выданную как Норвегией, так и странами шенгенской зоны.

Норвегия прекратила выдачу туристических виз россиянам после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Как заявила министр юстиции Эмили Энгер, норвежские власти не хотят, чтобы "россияне могли ездить в Норвегию и другие шенгенские страны просто в качестве туристов без веских причин", пока продолжается война в Украине.

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