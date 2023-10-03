В Норвегии вступил в силу запрет на въезд российских машин

В Осло заявили, что запретили въезд в Норвегию машин с российской регистрацией в качестве ответа на войну в Украине. Королевство стало последней страной, имеющей сухопутную границу с РФ, которая ввела такой запрет.

В Норвегии во вторник, 3 октября, вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством мест в салоне. Мера включает также запрет на промежуточный импорт, объяснили ранее в МИД королевства.

Под ограничения не попадают транспортные средства, принадлежащие гражданам Евросоюза и Норвегии, постоянно проживающим в России. Ограничения не распространяются также на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям. Кроме того, пересечь границу Норвегии с РФ на автомобилях смогут и россияне в случае возникновения чрезвычайных семейных ситуаций, к примеру, необходимости поездки на похороны.

Осло: Ответ на незаконную войну России против Украины

В сообщении на сайте норвежского правительства указывается, что ограничительные меры против Москвы Осло ужесточает в качестве ответа на незаконную войну России против Украины, присоединяясь к странам Евросоюза, которые уже ввели подобные санкции.

Норвегия стала последней страной, имеющей общую сухопутную границу с Россией, которая запретила въезд на машинах с российской регистрацией. Ранее на аналогичный шаг пошли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша, сославшись на соответствующее разъяснение Еврокомиссии. 2 октября к ним присоединилась и Болгария , которая стала первой страной вне Шенгенской зоны, поддержавшей данную рекомендацию Еврокомиссии.

Финляндия после принятия запрета ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд российских машин через эту страну. Протяженность границы РФ и Норвегии составляет около 200 километров.

Смотрите также: