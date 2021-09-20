Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в метро

На следующий день после стрельбы в нью-йоркском метро, в результате которой пострадали по меньшей мере 23 человека, полиция задержала подозреваемого. "Мы взяли его", - сообщил в среду, 13 апреля, на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По словам главы местной полиции Кичант Сьюэлл, 62-летний Фрэнк Джеймс был задержан на улице, не оказывая сопротивления. Ему предъявлено обвинение по статье о "террористическом или ином насильственном нападении" в общественном транспорте. Предстать перед судом подозреваемый должен в четверг, 14 апреля. Мотивы его действий остаются неясными.

10 человек получили огнестрельные ранения

Утром 12 апреля, в час пик один из пассажиров метро надел противогаз, открыл две канистры, из которых повалил дым, и открыл стрельбу в поезде, а затем продолжил ее на платформе станции "36-я улица" в нью-йоркском районе Бруклин. 10 человек получили огнестрельные ранения и еще 13 пострадали от дыма или были травмированы во время бегства.

Подозреваемый Фрэнк Джеймс ранее уже 12 раз задерживался полицией штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, среди прочего, по обвинениям в сексуальных преступлениях, владении инструментами для взлома и нарушении общественного порядка. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также:

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Траур по жертвам стрельбы в Казани 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Во всех школах республики отменены занятия, на зданиях приспущены государственные флаги. О жертвах стрельбы в гимназии № 175 скорбят по всей стране. Люди спустя сутки после трагедии продолжают приносить цветы, игрушки и свечи к стихийно организованным мемориалам в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Стрельба в гимназии № 175 11 мая в Казани в гимназии № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, произошла стрельба. 19-летний нападавший открыл огонь на одном из этажей здания, где проходили занятия.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Десятки пострадавших в результате стрельбы в гимназии В результате стрельбы в гимназии погибли 9 человек, ученики восьмого класса, а также учительница. Пострадали не менее 20 человек. 8 учеников школы в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести, среди них - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет, а также женщина 50 лет и мужчина 62 лет, возраст еще одного пострадавшего уточняется.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Что известно о нападавшем Стрельбу в гимназии открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции. Задержанный обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу, но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Он не состоял в группах экстремистского характера и не привлекался к ответственности. Мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть".

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Откуда у нападавшего оружие? Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, задержанный владел оружием на законных основаниях. Напавший на гимназию 19-летний юноша получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца купил и зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Кто охранял гимназию Гимназию раньше охраняло частное охранное предприятие, но во время пандемии коронавируса родители школьников отказались от услуг охранников. Как сообщают СМИ, первой преградила путь стрелку вахтерша. Она успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. По информации СМИ, вахтерша ранена.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Безопасность в учебных заведениях Прокуратура Татарстана начала проверку по факту нападения на гимназию. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях ЧП. Минпросвещения РФ рекомендовало всем дошкольным и учебным заведениям РФ усилить меры безопасности. В письме с рекомендациями, направленном в регионы РФ, содержатся правила для обеспечения сохранения жизни, здоровья учащихся и сотрудников организаций.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии Было ли нападение терактом? В Казани прошло экстренное заседание антитеррористической комиссии Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова. Семьи погибших при трагедии получат по 1 млн рублей, выплаты пострадавшим составят 400 тысяч при ранениях тяжелой и средней тяжести и 200 тысяч - легкой степени. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии В Татарстане траур Родным и близким погибших продолжают выражать соболезнования. Жители Москвы и Санкт-Петербурга и других городов РФ организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана, куда люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Автор: Наталья Позднякова

