 Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены не менее 13 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены не менее 13 человек

Неизвестный открыл стрельбу на станции метро нью-йоркского района Бруклин. Полиция ищет подозреваемого.

Люди в метро Нью-Йорка

После стрельбы в метро Нью-Йорка

В результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке во вторник, 12 апреля, пострадали не менее 13 человек, сообщили полиция и пожарная служба. Активных взрывных устройств на станции в нью-йоркском районе Бруклин не обнаружено, написала полиция в Twitter. Одновременно правоохранители призвали жителей избегать района вокруг станции.

Между тем некоторые СМИ сообщили о гибели пяти человек, официального подтверждения этой информации нет. Полиция разыскивает подозреваемого, который, по предварительным данным, был в оранжевом рабочем жилете и в противогазе.

Об инциденте проинформирован президент США Джо Байден, представители Белого дома находятся в контакте с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и полицией. Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя пожарной службы написало об обнаружении нескольких предполагаемых взрывных устройств.

Смотрите также:

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2006

  • Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

    2001


Смотреть видео 01:50

Как реагируют русскоязычные жители Нью-Йорка на войну России в Украине (04.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021)  

Украинцев в США пугает угроза нового конфликта на родине (21.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Пророссийские демонстрации в Германии. Как реагируют немцы  

Меркель не намерена комментировать свою политику в отношении России  

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил  