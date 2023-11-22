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В Нидерландах начались парламентские выборы

22 ноября 2023 г.

В Нидерландах впервые за 13 лет сменится премьер-министр.

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Выборы в Нидерландах
Выборы в НидерландахФото: Emiel Muijderman/ANP/IMAGO

В среду, 22 ноября, в Нидерландах стартовали внеочередные парламентские выборы. 26 партий претендуют на 150 мест в нижней палате парламента страны. Согласно последним опросам, правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте немного опережает своих своих конкурентов. Среди них - "Партия свободы" (PVV) ультраправого политика Герта Вилдерса, коалиция левых и "зеленых", а также созданная всего три месяца назад партия "Новый социальный контракт" центриста Питера Омцига.

Лидер “Партии свободы” Герт Вилдерс уже заявил, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. В свою очередь новая лидер VVD Дилан Йешилгёз-Зегериус из семьи курдских беженцев может стать первой женщиной-премьером в истории страны.

В голосовании смогут принять участие более 13 миллионов избирателей. Участки закроются в 21.00 по местному времени.

Вокруг чего ведутся споры

Как писало агентство Reuters, основными темами в контексте текущих выборов в Нидерландах стали изменения климата, иммиграция и стоимость жизни. За ужесточение миграционной политики одновременно выступили и "Партия Свободы", и "Народная партия за свободу и демократию". Потенциальная преемница Марка Рютте на посту премьер-министра Дилан Йешилгёз-Зегериус предложила ввести в стране двухступенчатую систему предоставления убежища

Впервые за 13 лет в Нидерландах появится новый премьер-министр

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной тому послужило его предложение ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий-участниц правительственной коалиции Нидерландов.

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Досрочные выборы в Нидерландах

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