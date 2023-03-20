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Новый персонаж немецкой "Улицы Сезам" Элин
Новый персонаж немецкой "Улицы Сезам" ЭлинФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance
КультураГермания

В немецкой "Улице Сезам" появится новая кукла

Дмитрий Вачедин
46 мин. назад

Семилетняя Элин - дерзкая, самоуверенная и хорошо разбирается в технике. Новый персонаж "Улицы Сезам" передвигается на инвалидной коляске.

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В немецкой детской телевизионной программе "Sesamstrasse" (адаптированный вариант американской "Улицы Сезам") появится первый в истории передачи персонаж с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила выпускающая сериал немецкая медиакомпания NDR.

Новую героиню передачи зовут Элин. Ей - 7 лет, она "дерзкая, самоуверенная, хорошо разбирается в технике и передвигается с помощью инвалидной коляски", говорится в сообщении телеканала. "Элин интересуется техникой, любит цифры и находит необычные решения для задач. Она использует инвалидную коляску, потому что не может хорошо ходить. Однако это в ней не главное. Потому что иметь ограничения - только одна из ее многочисленных особенностей", - сообщил уполномоченный по равноправию в компании NDR Рене Шаар (René Schaar).

Sesamstraße
Во время съемок одной из новых серийФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

"Мы принимаем в нашем доме монстров и людей всех цветов кожи и меха. Раньше мы приглашали в передачу реальных детей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь сделали более разнообразным и мир кукол", - заявил программный директор медиакомпании Франк Бекман (Frank Beckmann).

Немецкая "Улица Сезам" со своими отдельными персонажами выходит с 1978 года. Элин примет участие в 50-м сезоне, который снимается весной, а выйдет на экраны осенью 2023 года. Особенностью передачи является одновременное присутствие на экране реальных людей и кукол.

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