Пандусы из Lego: как пожилая немка борется с барьерами

После ДТП Рита Эбель прикована к инвалидной коляске. Чтобы облегчить мобильность таких людей, как она, женщина собирает конструктор и учит этому других.
О том, как нелегко приходится людям, использующим инвалидную кресло-коляску, 63-летняя жительница немецкого городка Ханау Рита Эбель (Rita Ebel) знает не понаслышке: после случившейся с ней четверть века назад страшной автомобильной аварии ее парализовало, и с тех пор она прикована к креслу-коляске. Но примерно полтора года назад Рита придумала, как облегчить жизнь себе и другим: она решила делать пандусы, которые можно использовать для преодоления ступенек, порогов, бордюров - в учреждениях, магазинах, кафе, ресторанах, недостаточно приспособленных для передвижения людей с ограниченными возможностями. А в качестве материала для них женщина стала использовать... обычные кирпичики конструктора Lego.
Эти яркие, разноцветные пандусы из Lego издалека бросаются в глаза. При виде их даже в пасмурный день сразу поднимается настроение. В городке Ханау, расположенном неподалеку от Франкфурта-на-Майне, такие рампы установлены на ступеньках перед входом в общественные здания.
Идея изготавливать их родилась у Риты Эбель примерно полтора года назад, когда, просматривая свежий специализированныйжурнал для людей с особыми потребностями, она увидела любопытную статью. В ней рассказывалось о появлении в одном немецком городепандусов из Lego.
"Это новшество привело меня в такой восторг, что я решила взяться за реализацию подобного проекта у нас в Ханау. В обществе людей с инвалидностью мою идею приняли "на ура", и я тут же связалась с женщиной - автором статьи. По моей просьбе она прислала инструкции по изготовлению рамп и фотоматериал. И мы взялись за работу", - рассказывает в беседе с DW "лего-бабушка". Так ее называют в Ханау, хотя внешне на бабушку она совсем не похожа.
Как оказалось, сборка рамп - дело не только трудоемкое, но и дорогое. Так, на изготовление двухполосного пандуса высотой в 15 сантиметров потребуется около 16 килограммов кирпичиков Lego. Обойдется это примерно в 500 евро: на аукционной онлайн-платформе eBay, например, один килограмм таких кирпичиков стоит от 20 до 25 евро. Так что требовались пожертвования. А чтобы они стали поступать, проект нуждался в активной раскрутке.
Поэтому первым, с чего начала Рита Эбель, стало проведение информационных мероприятий, где она рассказывала о проекте, поясняла, сколько Lego необходимо для сбора одной платформы, а свой рассказ сопровождала демонстрацией фотографий. Также были открыты специальные аккаунты в Facebook и Instagram. И - спонсоры не заставили себя ждать.
"Первым откликнулся владелец одного онлайн-магазина. В пользу нашего проекта он пожертвовал две большие коробки конструктора. А первую платформу мы соорудили для одного магазина, попасть в который из-за отсутствия специальных подъездов в инвалидном кресле-коляске было не под силу. Ну, а потом стали поступать и другие заказы - от магазинов, больниц, кафе", - перечисляет Рита.
Сейчас инструкции по изготовлению пандусов из Lego есть на пяти языках - немецком, английском, французском, итальянском и испанском. Запросы поступают не только из различных уголков Германии, но и из других стран. Сейчас, например, Рита и ее небольшая команда разрабатывают модели по запросу из Парижа, одного австрийского городка, а также из немецкого Зигбурга. Рампами из Lego заинтересовались даже в Дубае и Нью-Йорке.
"Собственно, главная задача проекта заключается не в том, чтобы изготавливать как можно больше пандусов, а в том, чтобы распространять информацию о нашей идее и побуждать также других людей к воплощению ее в жизнь - как в Германии, так и за ее пределами. К слову, наши пандусы не продаются. Мы делаем их бесплатно. Хотя от пожертвований не отказываемся. Заказы от частных лиц мы не принимаем. Исключения делаем лишь для семей, где есть дети с инвалидностью", - поясняет Рита.
Проектом она занимается примерно четыре часа в день: помимо сборки пандусов решает организационные вопросы, ведет документацию, отвечает на электронные сообщения и телефонные звонки, дает интервью журналистам, а также консультирует тех, кто хочет заниматься подобным делом, - рассказывает, в какие государственные ведомства обращаться за поддержкой, как правильно организовать работу, как проводить пиар-кампанию.
"Когда проект только стартовал, моя семья была настроена скептически. Но теперь работы так много, что они сами не могут стоять в стороне и оказывают нам поддержку. И - шутят по поводу того, что в нашем доме больше ни о чем другом, кроме как о Lego, ни говорить, ни думать нельзя", - смеется Рита.
У Риты несколько помощников. Двое из них занимаются сортировкой кирпичиков. Еще один ведет аккаунты проекта в соцсетях и вообще продвигает его в интернете. Дочь Риты с одной из своих подруг занимаются сборкой пандусов. С некоторых пор им помогают в этом муж Риты и ее 13-летняя внучка. Стоит ли говорить о том, что квартира "лего-бабушки" просто ломится от кубиков Lego.
“Мы с мужем живем в довольно просторной трехкомнатной квартире. Но теперь можно сказать, что у нас только две жилых комнаты, потому что в рабочем кабинете уже не повернуться - настолько он забит пластиковыми кирпичиками. И все равно я радуюсь, когда поступают новые партии конструктора - потому что знаю: мы делаем очень нужное дело, и продолжать заниматься этим я намерена и впредь", - подчеркивает Рита Эбель.
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