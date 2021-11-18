 В немецкие города зачастили дятлы, сойки и дубоносы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.01.2022

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По Германии

В немецкие города зачастили дятлы, сойки и дубоносы (фото)

В Германии коллективными усилиями уже в двенадцатый раз посчитали птиц, остающихся здесь зимой. Лидируют воробьи, синицы и лазоревки.

Столичный воробей около Бранденбургских ворот в Берлине

Столичный воробей около Бранденбургских ворот в Берлине

Берлин • В Германии завершилась ставшая уже традиционной перепись зимних птиц - "Stunde der Wintervögel", обитающих в немецких лесах, садах и парках, а также на балконах, крышах, деревьях и так далее, то есть пернатых, остающихся в этих местах в холодное время года - в отличие от птиц перелетных, выводящих здесь потомство и покидающих родные места зимой. О том, как она организуется и проводится, можно прочитать здесь: В Германии прошла большая перепись птиц.

По предварительным данным экологического объединения NABU, в начале 2022 года в четырехдневной акции с шестого по девятое января приняло участие более 157 тысяч человек. Общее число точек наблюдения по всей стране превысило 110 тысяч. Всего в поле зрения добровольных наблюдателей попало более 3,9 миллиона пернатых. Окончательные результаты будут выше, так как отчеты можно было подавать до начала этой недели - не все еще посчитали, однако общие тенденции уже понятны.

Зимняя перепись птиц в Германии. Фотографии

Лазоревка, она же - синяя синица

Лазоревка, она же - синяя синица

Приложение акции Час зимних птиц для мобильного телефона

Приложение акции "Час зимних птиц" для мобильного телефона

Зелёный дятел (Grünsprecht) на дереве в Берлине

Зелёный дятел (Grünsprecht) на дереве в Берлине

В среднем в каждом саду (парке или другой подходящей точке наблюдения) за час было замечено 36 птиц девяти разных видов, что немного выше показателей прошлого года, но ниже среднего уровня за десять лет. Рейтинг традиционно возглавили домовые воробьи (Haussperling). За ними следуют большие синицы (Kohlmeise) и лазоревки (Blaumeise). Замыкают первую пятерку черные дрозды (Amsel) и полевые воробьи (Feldsperling). 

Зеленушкам стало лучше

Беспокойство немецких экологов в последние годы вызывало состояние популяций обыкновенных зеленушек (Grünfink), лазоревок и черных дроздов, страдавших из-за эпидемий, вызванных разными вирусами и бактериями, однако в целом показатели несколько улучшились, хотя и остаются ниже средних десятилетних показателей.

Дубонос в Саксонии-Анхальт

Дубонос в Саксонии-Анхальт

В этом году эксперты, проанализировав поступившие протоколы, отметили одну новую тенденцию - увеличение случаев наблюдения в городах и других населенных пунктах птиц, которые обычно предпочитают обитать в лесу. Речь идет, в первую очередь, о сойках (Eichelhäher), пестрых дятлах (Buntspecht) и обыкновенных дубоносах (Kernbeißer). Это может быть связано с перепадами погоды нынешней зимой и недостаточным количеством семян и других плодов, которыми они питаются в лесах.

Смотрите также: 

  • Обыкновенный чиж

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенный чиж

    (нем. Erlenzeisig) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

  • Сойка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Сойка

    (нем. Eichelhäher) • Семейство: Врановые. Род: Сойки

  • Зяблик

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Зяблик

    (нем. Buchfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

  • Обыкновенная зеленушка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенная зеленушка

    (нем. Grünfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

  • Вьюрок

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Вьюрок

    (нем. Bergfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

  • Большой пестрый дятел

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Большой пестрый дятел

    (нем. Buntspecht) • Семейство: Дятловые. Род: Пестрые дятлы

  • Домовый воробей

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Домовый воробей

    (нем. Haussperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

  • Полевой воробей

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Полевой воробей

    (нем. Feldsperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

  • Обыкновенный поползень

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенный поползень

    (нем. Kleiber) • Семейство: Поползневые. Род: Поползни

  • Зарянка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Зарянка

    (нем. Rotkehlchen) • Семейство: Мухоловковые. Род: Зарянки

  • Большая синица

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Большая синица

    (нем. Kohlmeise) • Семейство: Синицевые. Род: Синицы

  • Обыкновенная лазоревка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенная лазоревка

    (нем. Blaumeise) • Семейство: Синицевые. Род: Лазоревки

  • Сорока

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Сорока

    (нем. Elster) • Семейство: Врановые. Род: Сороки

  • Черный дрозд

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Черный дрозд

    (нем. Amsel) • Семейство: Дроздовые. Род: Дрозды

  • Вяхирь

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Вяхирь

    (нем. Ringeltaube) • Семейство: Голубиные. Род: Голуби

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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