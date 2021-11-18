В немецкие города зачастили дятлы, сойки и дубоносы (фото)

Берлин • В Германии завершилась ставшая уже традиционной перепись зимних птиц - "Stunde der Wintervögel", обитающих в немецких лесах, садах и парках, а также на балконах, крышах, деревьях и так далее, то есть пернатых, остающихся в этих местах в холодное время года - в отличие от птиц перелетных, выводящих здесь потомство и покидающих родные места зимой. О том, как она организуется и проводится, можно прочитать здесь: В Германии прошла большая перепись птиц.

По предварительным данным экологического объединения NABU, в начале 2022 года в четырехдневной акции с шестого по девятое января приняло участие более 157 тысяч человек. Общее число точек наблюдения по всей стране превысило 110 тысяч. Всего в поле зрения добровольных наблюдателей попало более 3,9 миллиона пернатых. Окончательные результаты будут выше, так как отчеты можно было подавать до начала этой недели - не все еще посчитали, однако общие тенденции уже понятны.

Зимняя перепись птиц в Германии. Фотографии

Лазоревка, она же - синяя синица

Приложение акции "Час зимних птиц" для мобильного телефона

Зелёный дятел (Grünsprecht) на дереве в Берлине

В среднем в каждом саду (парке или другой подходящей точке наблюдения) за час было замечено 36 птиц девяти разных видов, что немного выше показателей прошлого года, но ниже среднего уровня за десять лет. Рейтинг традиционно возглавили домовые воробьи (Haussperling). За ними следуют большие синицы (Kohlmeise) и лазоревки (Blaumeise). Замыкают первую пятерку черные дрозды (Amsel) и полевые воробьи (Feldsperling).

Зеленушкам стало лучше

Беспокойство немецких экологов в последние годы вызывало состояние популяций обыкновенных зеленушек (Grünfink), лазоревок и черных дроздов, страдавших из-за эпидемий, вызванных разными вирусами и бактериями, однако в целом показатели несколько улучшились, хотя и остаются ниже средних десятилетних показателей.

Дубонос в Саксонии-Анхальт

В этом году эксперты, проанализировав поступившие протоколы, отметили одну новую тенденцию - увеличение случаев наблюдения в городах и других населенных пунктах птиц, которые обычно предпочитают обитать в лесу. Речь идет, в первую очередь, о сойках (Eichelhäher), пестрых дятлах (Buntspecht) и обыкновенных дубоносах (Kernbeißer). Это может быть связано с перепадами погоды нынешней зимой и недостаточным количеством семян и других плодов, которыми они питаются в лесах.

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