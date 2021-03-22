Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии (фото)

Штутгарт / Латцен • "Птицей 2022 года" в Германии стал удод - небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили организаторы программы "Vogel des Jahres" (www.vogeldesjahres.de) после подведения итогов открытого голосования.

В финале конкурса участвовали пять кандидатов: удод (нем. Wiedehopf), городская ласточка (или воронок, нем. Mehlschwalbe), обыкновенная каменка (нем. Steinschmätzer), полевой воробей (нем. Feldsperling) и коноплянка (или реполов, нем. Bluthänfling). Удод получил почти 32 процента голосов. На втором месте оказалась городская ласточка - около 25 процентов. На третьем - коноплянка (около 20 процентов.) Полевые воробьи набрали более 16 процентов, каменки - около 7,5 процента.

Удоды - перелетные птицы. Зиму проводят в Африке. В Германии выводят потомство в теплых регионах страны, например, винодельческом регионе Кайзерштуль. В 2008 году победили на конкурсе в Израиле, получив статус птицы - национального символа этой страны.

Кандидаты в "Птицы года" - крупным планом. Фотографии

Удод (нем. Wiedehopf)

Городская ласточка (или воронок, нем. Mehlschwalbe)

Обыкновенная каменка (нем. Steinschmätzer)

Полевой воробей (нем. Feldsperling)

Коноплянка (или реполов, нем. Bluthänfling)

История программы и новые правила

В прошлом году программа немецких орнитологов отметила уже свой 50-летний юбилей. По этому поводу "Птицу 2021 года" в Германии, которой стала малиновка (нем. Rotkehlchen), впервые и в качестве эксперимента выбрали с помощью открытого голосования в интернете, а не в результате обсуждения среди экспертов. В связи с огромным успехом этой идеи жюри программы затем решило изменить порядок определения "Птицы года" в будущем. Теперь специалисты-орнитологи готовят список из пяти кандидатов по своему усмотрению - в зависимости от ситуации и угроз тем или иным видам птиц в Германии. Финальный выбор делают любители природы - все желающие в ходе онлайн-голосования.

Первыми "Птицами года" в 1971 году стали сапсаны (Wanderfalken), хищные пернатые из семейства соколиных. Немецкие экологи придумали эту программу из-за катастрофического сокращения популяции сапсанов в Германии. На всей территории тогдашней ФРГ потомство выводили всего лишь несколько пар. Главной причиной стало широкое применение в сельском хозяйстве инсектицида ДДТ. По пищевой цепочке яд попадал в организм этих хищных птиц, из-за чего скорлупа яиц сапсанов становилась слишком тонкой и хрупкой - трескались уже на ранней стадии высиживания птенцов. Сейчас в Германии насчитывается от 1500 до 1700 пар сапсанов - и это большой успех!

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