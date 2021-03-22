 Удод стал ″Птицей 2022 года″ в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.11.2021

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По Германии

Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии (фото)

"Птицей 2022 года" в Германии выбран удод - национальный символ Израиля. В финале конкурса удоды получили почти 32 процента голосов.

Удод - Птица 2022 года в Германии

Штутгарт / Латцен • "Птицей 2022 года" в Германии стал удод - небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили организаторы программы "Vogel des Jahres" (www.vogeldesjahres.de) после подведения итогов открытого голосования.

В финале конкурса участвовали пять кандидатов: удод (нем. Wiedehopf), городская ласточка (или воронок, нем. Mehlschwalbe), обыкновенная каменка (нем. Steinschmätzer), полевой воробей (нем. Feldsperling) и коноплянка (или реполов, нем. Bluthänfling). Удод получил почти 32 процента голосов. На втором месте оказалась городская ласточка - около 25 процентов. На третьем - коноплянка (около 20 процентов.) Полевые воробьи набрали более 16 процентов, каменки - около 7,5 процента.

Удоды - перелетные птицы. Зиму проводят в Африке. В Германии выводят потомство в теплых регионах страны, например, винодельческом регионе Кайзерштуль. В 2008 году победили на конкурсе в Израиле, получив статус птицы - национального символа этой страны.

Кандидаты в "Птицы года" - крупным планом. Фотографии

Удод (нем. Wiedehopf)

Удод (нем. Wiedehopf)

Городская ласточка (или воронок, нем. Mehlschwalbe)

Городская ласточка (или воронок, нем. Mehlschwalbe)

Обыкновенная каменка (нем. Steinschmätzer)

Обыкновенная каменка (нем. Steinschmätzer)

Полевой воробей (нем. Feldsperling)

Полевой воробей (нем. Feldsperling)

Коноплянка (или реполов, нем. Bluthänfling)

Коноплянка (или реполов, нем. Bluthänfling)

История программы и новые правила

В прошлом году программа немецких орнитологов отметила уже свой 50-летний юбилей. По этому поводу "Птицу 2021 года" в Германии, которой стала малиновка (нем. Rotkehlchen), впервые и в качестве эксперимента выбрали с помощью открытого голосования в интернете, а не в результате обсуждения среди экспертов. В связи с огромным успехом этой идеи жюри программы затем решило изменить порядок определения "Птицы года" в будущем. Теперь специалисты-орнитологи готовят список из пяти кандидатов по своему усмотрению - в зависимости от ситуации и угроз тем или иным видам птиц в Германии. Финальный выбор делают любители природы - все желающие в ходе онлайн-голосования.

Первыми "Птицами года" в 1971 году стали сапсаны (Wanderfalken), хищные пернатые из семейства соколиных. Немецкие экологи придумали эту программу из-за катастрофического сокращения популяции сапсанов в Германии. На всей территории тогдашней ФРГ потомство выводили всего лишь несколько пар. Главной причиной стало широкое применение в сельском хозяйстве инсектицида ДДТ. По пищевой цепочке яд попадал в организм этих хищных птиц, из-за чего скорлупа яиц сапсанов становилась слишком тонкой и хрупкой - трескались уже на ранней стадии высиживания птенцов. Сейчас в Германии насчитывается от 1500 до 1700 пар сапсанов - и это большой успех!

Смотрите также: 

  • Удод с птенцами

    Немецкие птицы года

    Удод - "Птица года"

    "Птицей 2022 года" в Германии назван удод (Wiedehopf). Программа "Vogel des Jahres" осуществляется немецкими орнитологами и экологами уже более полувека. В нашей галерее - птицы двух с лишним последних десятилетий.

  • Малиновка

    Немецкие птицы года

    2021

    Малиновка (Rotkehlchen)

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    2020

    Обыкновенная горлица (Turteltaube)

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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