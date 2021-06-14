В НАТО объяснили, когда вернутся к обычному ведению дел с РФ

НАТО не вернется "к обычному ведению дел" с Россией, пока Москва "не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств" и приверженность взятой на себя "ответственности". Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в понедельник, 14 июня, в Брюсселе по итогам саммита глав государств и правительств 30 стран Североатлантического альянса с участием президента США Джозефа Байдена.

В альянсе констатировали, что он более 25 лет работал над построением партнерства с РФ, в том числе в формате Совета НАТО - Россия.

"В то время как НАТО придерживается своих международных обязательств, Россия продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства, изложенные в согласованных документах, лежащих в основе отношений НАТО и РФ", - подчеркивается в коммюнике. Его составители, в частности, указали, что будут последовательно придерживаться решений по России, принятых на саммите в Ньюпорте (Южный Уэльс) в 2014 году, а также в ходе последующих встреч.

Все гражданское и военное сотрудничество с Москвой приостановлено

В практическом плане "все гражданское и военное сотрудничество" с Москвой приостановлено, однако альянс остается "открытым для политического диалога". НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, подчеркивается далее в заявлении.

Главы государств и правительств 30 стран альянса также призвали РФ отменить включение США и Чехии в список стран, чьи действия Кремль считает "недружественными", и отказаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

"Действия РФ способствуют нестабильности у границ НАТО"

Наращивание Россией многокомпонентного военного потенциала, провокационные действия, в том числе вблизи границ НАТО, крупномасштабные учения без предупреждения, усиление военного потенциала в Крыму, размещение "современных ракет двойного назначения в Калининграде, военная интеграция с Беларусью" и неоднократные нарушения воздушного пространства союзников альянса все больше угрожают безопасности "евроатлантического региона и способствуют нестабильности вдоль границ НАТО и за их пределами", уверены в Брюсселе. Москву также обвинили в гибридных действиях против союзников и партнеров Североатлантического альянса, ведении широкомасштабных кампаний дезинформации и игнорировании действий киберпреступников, подрывающих "критическую инфраструктуру в странах НАТО" с территории РФ.

Меркель: Россия рассматривает НАТО как противника

Решения участников саммита по России на пресс-конференции по итогам встречи прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Как передал из Брюсселя корреспондент DW, глава германского кабмина, выступая перед журналистами, выразила уверенность, что "Россия не рассматривает НАТО как партнера". "Таково единогласное мнение тех, кто принял участие в сегодняшнем саммите. Вместо этого Россия, я должна сказать, к сожалению, рассматривает НАТО как противника даже через 30 лет после окончания холодной войны", - констатировала Меркель.

Китай и долгосрочная стратегическая повестка

В числе других вопросов, которые затронули участники саммита - политика альянса в отношении Китая и долгосрочная стратегическая повестка. Так, главы государств и правительств стран НАТО назвали Пекин угрозой ее безопасности, указав, что КНР представляет "системный" вызов для альянса. По мнению ряда аналитиков, в данном случае, речь шла о дипломатической победе Джозефа Байдена, который активно призывал коллег противостоять авторитаризму Пекина и его растущей военной мощи.

Наконец, участники встречи одобрили стратегические предложения "НАТО 2030" по реформированию альянса. Они, в частности, предполагают активизацию политических консультаций и сосредоточение внимания на противостоянии развитию новейших "разрушительных технологий".

Ранее президент США Джозеф Байден провел первую с момента его вступления в эту должность встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Байден заявил, что аляьнс имеет "решающее значение" для интересов Вашингтона, и подтвердил приверженность статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, основанной на идее того, что "если один союзник (по альянсу. - Ред.) подвергнется нападению, то это вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса".

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