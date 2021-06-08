Президент США заверил страны Балтии в поддержке

Президент США Джо Байден заверил страны Балтии в поддержке в сфере безопасности. Об этом Байден заявил на саммите НАТО в Брюсселе в понедельник, 14 июня, в ходе встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, а также президентами Латвии Эгилсом Левитсом и Литвы Гитанасом Науседой.

Согласно заявлению Белого дома, Байден и лидеры страны Балтии договорились об усилении партнерства в политической, военной и экономической сферах, в том числе о "сотрудничестве в рамках НАТО по реакции на вызовы со стороны России и Китая".

Байден предостерег от вызовов со стороны РФ и Китая

В разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который стал для президента США первым с момента его вступления в должность, Байден предостерег союзников от "новых вызовов", которые готовит взаимодействие с Россией и Китаем. "В последние два года вся яснее осознавалось, что мы находимся перед лицом новых вызовов", - заявил Байден, указав, что Россия "действует не так, как нам бы этого хотелось бы".

Байдентакже заявил, что НАТО имеет "решающее значение" для интересов Вашингтона, и подтвердил приверженность пятой статье договора альянса, согласно которой вооруженное нападение на одну или несколько стран будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.

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