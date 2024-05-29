В Германии обнаружена старейшая фотография

В Немецком музее в Мюнхене совершили открытие, которое добавит новую важную главу в историю фотографии. Первый снимок, сделанный в Германии был создан на два года раньше, чем предполагалось, как сообщает в среду, 29 мая, информационное агентство dpa.

Собор Фрауэнкирхе на старейшем снимке

На снимке размером четыре на четыре сантиметра изображена известная мюнхенская достопримечательность - собор Фрауэнкирхе. Сделал фотографию немецкий ученый-минералог Франц фон Кобелль (Franz von Kobell) в 1837 году. В Мюнхене говорят о маленькой сенсации - снимок обнаружила в архиве исследовательница и сотрудница музея Корнелия Кемп (Cornelia Kemp), когда она искала материал для своей новой книги.

До сих пор считалось, что старейший снимок, сделанный в Германии, датируется 1839 годом. В этом же году в Париже широкой публике была продемонстрирована технология фиксации изображения на металле, основанная на светочувствительности йодистого серебра. Этот способ был изобретен французским художником-декоратором Луи Дагером и называется в его честь - дагеротипия. Однако новая находка в Немецком музее теперь позволяет утверждать, что первый снимок в Германии был сделан в марте 1937 года. Франц фон Кобелль отметил дату своей рукой на обратной стороне фотографии, сделанной посредством соляной печати, для которой лист бумаги покрывали раствором соли и нитратом серебра.

На фоне темного неба Фрауэнкирхе кажется тенью. Соленая бумага, которую использовал Кобелль, была слишком толстой - с нее невозможно было печатать копии. Кроме того изображение на снимке перевернуто. В какое время суток оно было сделано, сложно сказать из-за продолжительной выдержки - бумажный негатив часами экспонировался на солнечном свету, объясняет Корнелия Кемп.

Пионер немецкой фотографии

Францу фон Кобеллю, а также физику Карлу Августу фон Штейнгейлю (Carl August von Steinheil) приписывают и другие снимки, сделанные в 1839 году. Однако, в отличие от Луи Дагера, для них фотография была чисто экспериментальной деятельностью, которую они особо не афишировали. Лишь в 1839 году они сообщили о своих попытках Баварской академии наук - тогда, когда Дагер представил свою прорывную технологию фотографии на металле. К тому же британец Уильям Тальбот разработал технику калотайпа, которая позволяла тиражировать созданные изображения.

Корнелия Кемп называет свою находку маленькой сенсацией Фото: Sabine Dobel/dpa/picture alliance

Техника фотографии занимала десятки ученых и изобретателей на протяжении долгих лет. Существуют и снимки, сделанные еще раньше. Фотография, снятая Тальботом из окна своей гостиной в аббатстве Лакок, датируется 1835 годом, тогда же и были сообщения в прессе о снимках Дагера. Самая старая сохранившаяся фотография, снятая с натуры, создана французским изобретателем Нисефором Ньепсом в 1826 году.

То, что именно 1839 год считается годом рождения фотографии, Корнелия Кемп объясняет деловой хваткой француза Дагера. "Дагер был очень умным бизнесменом. Он дал своему зятю Альфонсу Жиру заказ на создание камер и позаботился о разработке инструкции по своей технике фотографии. После того, как его изобретение было представлено в Академии наук в Париже, люди могли пойти в магазин и сразу купить камеру и все остальное оборудование", - поясняет Кемп.

Штайнхайль и Коббель, в свою очередь, быстро утратили интерес к фотографии, поняв ее принцип. "Для Коббеля, родившегося в творческой семье, фотография не обладала большим художественным значением", - предполагает Кемп. В тот же год, когда он перестал увлекаться фотографией, он переключился на поэзию. В Германии его роль в развитии фотографии недооценивается, хотя первые снимки на бумаге сделал именно он.

Увидеть самую старую фотографию в Германии в оригинале публика не сможет - из соображений сохранности ее не будут демонстрировать в музейной экспозиции на постоянной основе. Снимок займет место в специальном помещении с низкой температурой.