  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Посетители Октоберфеста-2022 в Мюнхене в одном из шатров
В одном из шатров на Октоберфесте-2022 в МюнхенеФото: ANDREAS GEBERT/REUTERS
ОбществоГермания

В Мюнхене после двухлетнего перерыва открылся Октоберфест

Александра Иванова
39 мин. назад

От гостей первого "послепандемийного" Октоберфеста не требуют соблюдать никаких антиковидных ограничений.

https://www.dw.com/ru/v-munhene-posle-dvuhletnego-pereryva-otkrylsa-prazdnik-oktoberfest/a-63160050

В Мюнхене в субботу, 17 сентября, впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, начался уже 187-й по счету ежегодный праздник пива Октоберфест. От посетителей первого "послепандемийного" Октоберфеста не требуют соблюдать никаких антиковидных ограничений. В то же время эксперты призвали их проявить благоразумие и соблюдать осторожность.

Сообщается, что наплыв гостей в первый день Октоберфеста-2022 был несколько меньше обычного. Пресс-секретарь городской полиции пояснил, что эта суббота в баварской столице выдалась необычайно холодной и дождливой. Однако на посещаемости праздника в этом году вполне могут сказаться и возросшие цены. Так, за литровую кружку пива придется заплатить почти на 16 процентов больше, чем до начала пандемии: от 12,60 до 13,18 евро.

Ежегодно туристы тратят в Мюнхене во время Октоберфеста около 1 млрд евро. В эту сумму входят не только пиво и сосиски, но также билеты на общественный транспорт, гостиницы, такси, сувениры и развлечения.

Мюнхенский Октоберфест, который, по словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder), является "самым значительным народным праздником в мире", продлится до 3 октября.

Смотрите также:

Все, что вам нужно знать про Октоберфест

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Реки пива в Баварии: открылся ежегодный Октоберфест (17.09.2015)

Реки пива в Баварии: открылся ежегодный Октоберфест (17.09.2015)

Праздничное шествие и открытие первой пивной бочки. В Мюнхене стартовал Октоберфест. Как веселятся гости фестиваля и сколько же стоит гостям праздника кружка баварского пива?
Общество
17 сентября 2016 г.
01:18 мин.
external

Пивной фестиваль Октоберфест - под охраной (15.09.2016)

Пивной фестиваль Октоберфест - под охраной (15.09.2016)

Организаторы крупнейшего в мире пивного фестиваля Октоберфест повысили меры безопасности. Связано это с летними атаками в Баварии. Фестиваль пройдет с 17 сентября по 3 октября.
Политика
15 сентября 2016 г.
01:05 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автомобиль ВС РФ в оккупированном Мелитополе, июнь 2022 года

В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Моше Реувен Асман, главный раввин Украины

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

Конфликты
14 ч. назад
Танки Leopard 2, сделанные в Германии, на учениях НАТО в Польше летом 2022 года

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Конфликты
14 ч. назад
Массовое захоронение в Изюме, 15 сентября 2022 года

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Конфликты
24 ч. назад
PK EU-Komission Sprecher für Außenpolitik | Peter Stano

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

Права человека
16 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу

В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу

Политика
16 сентября 2022 г.
61:48 мин.
Нефтеперерабатывающий завод PCK в восточногерманском Шведте

Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в Германии

Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в Германии

Экономика и бизнес
16 сентября 2022 г.
На главную страницу