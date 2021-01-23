В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин

Сотрудники полиции в Москве в пятницу, 12 марта, задержали депутата Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Это произошло после встречи общественного деятеля с жителями московского микрорайона Камушки, сообщила его помощница Мария Чуприна. Митрохина везут в отдел полиции по Тверскому району, отметила она.

Сам депутат успел сообщить изданию "МБХ медиа", что полицейские объяснили задержание его участием в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В начале марта стало известно, что Навальный помещен на карантин в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Однако 12 марта адвокаты оппозиционера сообщили, что их подзащитный увезен из СИЗО в Кольчугино в неизвестном направлении.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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