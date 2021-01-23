 В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве задержан депутат Мосгордумы Митрохин

Полицейские задержали депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина после встречи с жителями московского микрорайона Камушки из-за участия в акции протеста в поддержку Навального 23 января.

Сергей Митрохин на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Сергей Митрохин (фото из архива)

Сотрудники полиции в Москве в пятницу, 12 марта, задержали депутата Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Это произошло после встречи общественного деятеля с жителями московского микрорайона Камушки, сообщила его помощница Мария Чуприна. Митрохина везут в отдел полиции по Тверскому району, отметила она.

Сам депутат успел сообщить изданию "МБХ медиа", что полицейские объяснили задержание его участием в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В начале марта стало известно, что Навальный помещен на карантин в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Однако 12 марта адвокаты оппозиционера сообщили, что их подзащитный увезен из СИЗО в Кольчугино в неизвестном направлении.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Смотрите также:

  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 06:11

Тотальный контроль: что происходит с Навальным в колонии ИК-2 (03.03.2021)

Контекст

Что за "немецкие" фирмы оказались в черном списке США из-за отравления Навального?

Кроме персональных санкций против чиновников РФ в связи с отравлением Навального, США внесли в черный список 14 юридических лиц, в том числе три фирмы, зарегистрированные в Германии. Расследование DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Соболь - предполагаемый отравитель Навального из ФСБ на суд не пришел (10.03.2021)  

"Аллергическая реакция" на Навального: ЕСПЧ для России - не указ? (01.03.2021)  

Также по теме

Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

Правозащитники сообщили о рекордных задержаниях на акциях в поддержку Навального 23.01.2021

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.

Russland Moskau Boris Nemzow Gedenkveranstaltung Grigori Jawlinski

Явлинский о Навальном: выпад недоброжелателя или просто дискуссия? 10.02.2021

Автор успешных кампаний "Яблока" Максим Кац и однопартийцы Григория Явлинского по-разному комментируют его статью с критикой Алексея Навального.

Russland Sergey Mitrochin

В Москве задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин 29.05.2020

Депутата задержали во время одиночного пикета возле здания ГУ МВД на Петровке. Митрохин требовал освобождения журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

Реклама

Самые читаемые

"Академик Черский" и завеса секретности из-за страха "Газпрома" перед санкциями  

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

Блогеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно