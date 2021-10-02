В Москве задержали участников пикетов за честные выборы

На Пушкинской площади в Москве в субботу, 2 октября, прошли одиночные пикеты против политических репрессий и за честные выборы. Задержаны девять человек, сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо". Активисты держали, в частности, плакаты "Наши выборы украли электронным голосованием", "Нет политическим репрессиям, свободу всем политзаключенным", "Навальный уже 257 дней в тюрьме".

По информации правозащитников, трех задержанных доставили в отдел полиции "Лужники". "К ним на помощь отправился адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов, однако его до сих пор не пустили к задержанным", - указывается далее. Еще двоих пикетчиков отвезли в ОВД "Замоскворечье".

По данным Ura.ru, активистов КПРФ на акции не было. Ранее заведующий протестной работой московского горкома КПРФ Павел Иванов заявил об отказе коммунистов от проведения протестной акции на Пушкинской площади 2 октября. Он связал это решение с давлением со стороны силовиков и снижением интереса москвичей к протестной активности.

КПРФ не признала итоги выборов в Госдуму

КПРФ 25 сентября провела в Москве митинг за отмену результатов электронного голосования. Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы уже два года запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. По оценкам корреспондента DW, на мероприятие пришло около тысячи человек.

Коммунисты заявили, что не признают итоги выборов, назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа". Через несколько дней представители московского отделения КПРФ подали в Пресненский районный суд иски, в которых они оспаривают результаты дистанционного электронного голосования в столице.

Согласно официально утвержденным результатам, победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

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