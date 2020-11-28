В Москве задержана участница Pussy Riot Рита Флорес

В Москве задержана участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес (Маргарита Коновалова). "Рита находилась в больнице. Полиция увезла ее в ОВД "Китай-город". Составили на нее протокол о повторном нарушении установленного порядка митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), потом Риту оставили в отделе на ночь до суда", - заявила "Интерфаксу" еще одна участница группы, Мария Алехина, в четверг, 3 декабря.

Задержание связано с акцией на Манежной площади в конце ноября

По словам Алехиной, задержание связано с прошедшей в конце ноября акцией "Осторожно, хрупкое!" В тот же день в Тверском районном суде Москвы пройдет заседание по данному делу. Официального комментария правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее сообщалось о задержании Марии Алехиной. Она тоже связала эти меры с акцией "Осторожно, хрупкое!", которая была посвящена протестующим, привлеченным летом 2019 года к уголовной ответственности в Москве за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН. Алехина была отпущена под обязательство о явке, на нее составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Судебное заседание по ее делу назначено на 17 декабря.

Акция против полицейского государства

Акцию "Осторожно, хрупкое!" Мария Алехина и Маргарита Флорес провели в районе Кремля на Манежной площади 28 ноября. Мероприятие было направлено на осуждение "полицейского государства", сообщила в Instagram Алехина. В рамках перформанса активистки в сарафанах и кокошниках примотали лентой с надписью "Осторожно, хрупкое!" к фонарному столбу художника Фархада Исрафилли-Гельмана, на котором была форма, напоминавшая экипировку ОМОНа.

"С июля прошлого года бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа - полицейское государство", - написала Алехина, комментируя акцию. Активисты ушли с места акции до прибытия полиции. Исрафилли-Гельмана задержали позднее у входа в его мастерскую.

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