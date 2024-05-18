В Москве задержаны 16 человек в "Открытом пространстве"

На площадке "Открытое пространство" проходил вечер настольных игр, организованный либертарианцами, и вечер писем политзаключенным организации ЛевСД.

На площадке "Открытое пространство" в Москве в субботу, 18 мая, были задержаны 16 человек - участники вечера настольных игр, организованного Либертарианской партией России (ЛПР), и мероприятия организации Левое социалистическое действие (ЛевСД), посвященного написанию писем политзаключенным. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД Инфо" .

"Всех людей, находящихся в ОП, отвезли в ОВД Басманный, где их попросили написать объяснительные. Вместе с ними в отделе находится общественный защитник", - указано в Telegram-канале "Открытого пространства".

Сообщается, что на московскую площадку ОП вместе с полицией пришли участники прокремлевского движения SERB. "ОВД-Инфо" пишет, что последние пожаловались на "пропаганду ЛГБТ".

По данным правозащитников, среди задержанных были член федерального комитета ЛПР Георгий Белов и двое несовершеннолетних.