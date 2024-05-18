  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Москве задержаны 16 человек в "Открытом пространстве"

Александра Иванова
18 мая 2024 г.

На площадке "Открытое пространство" проходил вечер настольных игр, организованный либертарианцами, и вечер писем политзаключенным организации ЛевСД.

https://p.dw.com/p/4g2G5
Полицейские в Москве (фото из архива)
Фото: Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev

На площадке "Открытое пространство"  в Москве в субботу, 18 мая, были задержаны 16 человек - участники вечера настольных игр, организованного Либертарианской партией России (ЛПР), и мероприятия организации Левое социалистическое действие (ЛевСД), посвященного написанию писем политзаключенным. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД Инфо".

"Всех людей, находящихся в ОП, отвезли в ОВД Басманный, где их попросили написать объяснительные. Вместе с ними в отделе находится общественный защитник", - указано в Telegram-канале "Открытого пространства".

Сообщается, что на московскую площадку ОП вместе с полицией пришли участники прокремлевского движения SERB. "ОВД-Инфо" пишет, что последние пожаловались на "пропаганду ЛГБТ".

По данным правозащитников, среди задержанных были член федерального комитета ЛПР Георгий Белов и двое несовершеннолетних.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Художница Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы, условному сроку или домашнему аресту.
Культура27 декабря 2023 г.10 фото
DW To The Point Russisch

Путин-2030: репрессии, мобилизация и долгая война?

Путин-2030: репрессии, мобилизация и долгая война?

Владимир Путин утвердил себя на пятый президентский срок. Теперь он будет править как минимум до 2030 года. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации внутри страны. Во что выльется недовольство войной и протесты после смерти Алексея Навального? Как Путин будет вести войну в Украине? И к чему готовятся в Германии?
Политика22 марта 2024 г.44:07 мин.
Российский полицейский на фоне ЛГБТ-флага

Доклад: Все больше ЛГБТ-персон в РФ подвергаются насилию

Доклад: Все больше ЛГБТ-персон в РФ подвергаются насилию

На фоне усиления репрессий в отношении ЛГБТ-персон в России, все больше из них сообщают, что сталкивались с давлением и угрозами.
Права человека17 мая 2024 г.
Показать еще