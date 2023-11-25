В мире прошли акции против насилия в отношении женщин

В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин демонстрации прошли во многих странах мира. В Германии в прошлом году жертвами домашнего насилия стали 133 женщины - этому была посвящена акция в Кельне.

В субботу, 25 ноября, во многих странах мира прошли демонстрации, посвященные отмечаемому в этот день Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эти акции известны под общим названием "Оранжевые дни". По данным ООН, насилие в отношении женщин - самое распространенное нарушение прав человека в мире.

Так, в Риме в демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. На днях парламент Италии экстренно принял закон против домашнего насилия на фоне массовых протестов после убийства 22-летней студентки Джулии Чеккетин ее экс-бойфрендом (он был задержан в ФРГ и экстрадирован). Во Франции одним из лозунгов протестующих был "Защитите ваших девочек, воспитайте ваших мальчиков".

В Гватемале демонстранты составили из свечей число 438 - столько женщин было убито в стране в этом году. В Стамбуле около 500 женщин собрались на улице, держа плакаты с лозунгом "Мы не будем молчать" - в прошлом году на демонстрациях против насилия в отношении женщин в Турции были задержаны не менее 40 человек.

В Германии треть женщин становились жертвами насилия

Тематические акции также прошли в этот день по всей Германии. В центре Кельна была составлена инсталляция из 133 пар обуви - именно столькео женщин в прошлом году стали жертвами домашнего насилия в ФРГ. Организатор акции, активистка Юлиане Кун (Juliane Kuhn) сказала в интервью DW, что и в Германии женщины недостаточно защищены от насилия: правоохранительные органы недостаточно быстро реагируют на такие ситуации, а помогающим женщинам организациям не хватает ресурсов.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам, в 2022 году в Германии было зарегистрировано около 241 тыс. случаев домашнего насилия. В 158 тыс. случаев нападавшим был партнер, 80 процентов пострадавших - женщины. По сравнению с предыдущим годом, количество подобных случаев возросло на 10 процентов. Каждая третья женщина в Германии хотя бы раз в жизни становится жертвой насилия, подсчитало Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.

Папа Франциск призвал искоренить насилие против женщин

Папа римский Франциск в этот день написал в своем микроблоге в соцсети X, что насилие в отношении женщин - это "ядовитый сорняк, который отравляет наше общество и должен быть вырван с корнем". Такие преступления, как указал понтифик, "произрастают на почве предрассудков и несправедливости", поэтому им нужно противопоставить "просветительскую деятельность, которая ставит в центр внимания человека с его или ее достоинством".

"Оранжевые дни" проводятся с 2000 года

Генассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в 2000 году и предложила проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме. Именно в этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по приказу диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три политические активистки - сестры Мирабал.

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