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Участники акции против насилия над женщинами в Стамбуле 25 ноября 2022 года
Участники акции против насилия над женщинами в Стамбуле 25 ноября 2022 годаФото: Dilara Senkaya/REUTERS
ПолитикаТурция

В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами

Жан Рофе
1 ч. назад

Десятки человек были на этой неделе задержаны в ходе демонстраций в Турции, сообщают правозащитники. Акции приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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На демонстрациях против насилия в отношении женщин в Турции, по данным организаторов, произошли многочисленные задержания. Только в Стамбуле в воскресенье, 27 ноября, были задержаны более 40 человек, сообщила турецкая правозащитная группа "Мы остановим фемицид" (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, KCDP).

Еще 200 человек, как пишет немецкое агентство dpa, были задержаны в ходе митинга, состоявшегося двумя днями ранее. Полиция не предоставила на этот счет никакой информации. Местные власти ранее запретили проведение обеих акций - среди прочего, на том основании, что они угрожают социальному миру.

Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Согласно данным KCDP, в этом году более 300 женщин в Турции стали жертвами фемицида. Против правозащитной группы в настоящее время ведется судебное разбирательство по обвинению в действиях, противоречащих закону и морали. Ей грозит запрет.

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